Quảng Bình xuất hiện sạt lở, sơ tán khẩn cấp hơn 3.000 người dân

Sáng 20/9, do ảnh hưởng của bão số 4, tại Quảng Bình vẫn còn nhiều ngầm tràn nước ngập sâu, chảy xiết nên UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân không đi qua các ngầm tràn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Bố Trạch hiện có 5 ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,5-5m như Ngầm Cầu Bùng (xã Hưng Trạch), ngầm Cà Ròong (xã Thượng Trạch), ngầm Bến Tróoc (xã Phúc Trạch)…

Nước lũ lên trên thượng nguồn sông Nhật Lệ

Một số tuyến đường liên thôn, xã đi qua thôn Phú Hữu, Phú Kinh (xã Liên Trạch) bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,2m. Hiện lực lượng các Đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương đặt biển báo cấm người, phương tiện không qua lại khu vực nước chảy xiết và bố trí lực lượng chốt chặn.

Ngoài ra, trên Quốc lộ 12A, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 ở Quảng Bình hiện có nhiều ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,2-1m. Đơn vị Quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo, thông báo đầy đủ. Đồng thời, bố trí lực lượng, tập trung khắc phục các điểm sạt lở taluy dương, sạt lở đất đá xuống đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực nước chảy xiết

Tại tỉnh Quảng Bình, tính đến 5h ngày 20/9, các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đã di dời 874 hộ dân với 3059 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. Các địa phương bố trí chỗ ăn nghỉ, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong khi di dời, đồng thời tuyên truyền để người dân tuyệt đối không chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Dự báo, ngày và đêm 20/9, ở khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ ngày 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn