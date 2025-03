Mưa nồm ẩm, không khí lạnh "lạ thường" ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Dự báo thời điểm hết mưa rét do không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao trời rét hại.

Dự báo thời tiết khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 7/3, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/3.

Sau khi không khí lạnh suy yếu, dự báo thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ khô ráo.

Theo tin dự báo thời tiết mới nhất, không khí lạnh sẽ suy yếu vào cuối tuần. Thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 8/3, tại khu vực Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao rét hại; riêng Lai Châu, Điện Biên trời lạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng hết ngày 8/3. Từ ngày 9/3, trời sẽ ấm dần lên, khi ấy nồm ẩm sẽ quay trở lại.

Sau thời kỳ nồm ẩm, mùa nắng nóng cũng sẽ bắt đầu ở khu vực Bắc Bộ. Thời gian nắng nóng khả năng sẽ bắt đầu ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm ở các khu vực. Nắng nóng có khả năng xuất hiện trong tháng 4 ở khu vực Tây Bắc Bộ. Cường độ nắng nóng năm 2025 khả năng ít gay gắt hơn so với năm 2024.

Xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 8/3

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao rét hại; riêng Lai Châu, Điện Biên trời lạnh.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

- Trung Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Thời tiết từ đêm 8/3 đến ngày 16/3

- Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Khu vực này có mưa vài nơi. Từ ngày 9/3 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Từ ngày 8-9/3 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

- Phía Đông Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Từ đêm 8-13/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ ngày 8-9/3 trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 8/3 vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; sau đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa: từ ngày 8-10/3 có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Ngày 8/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét.

- Các khu vực khác: Thời tiết từ đêm 8/3 đến ngày 16/3 ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 9-10/3 khả năng Ninh Thuận, Bình Thuận và phía Nam Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn