Mùa mưa bão năm 2026 có khốc liệt như năm 2025?

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay ENSO đang ở trạng thái La Niña yếu, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 trong tháng 1/2026 ở mức -0,4 độ C. Dự báo trong khoảng 3 tháng tới, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75–85%, trong khi khả năng duy trì La Nina chỉ còn 15–25%, thấp hơn các kỳ dự báo trước.

Từ tháng 5–7/2026, ENSO nhiều khả năng tiếp tục ở trạng thái trung tính với xác suất 55–65%; xác suất chuyển sang El Nino tăng dần, khoảng 35–45%. Đến cuối mùa hè và đầu mùa thu, ENSO được dự báo nghiêng về pha nóng, với khả năng chuyển sang El Niño trong cuối năm 2026 – đầu năm 2027.

“Năm 2026, ENSO nhiều khả năng trung tính trong nửa đầu năm, sau đó các tháng cuối năm có xu hướng chuyển dần sang pha El Nino”, ông Lâm nhận định.

Trong điều kiện ENSO nghiêng về pha nóng, gió tín phong trên Thái Bình Dương có xu hướng yếu hơn trung bình, hoạt động đối lưu tăng ở khu vực trung tâm và suy giảm ở phía tây Thái Bình Dương. Điều này khiến khu vực Đông Nam Á, trong đó có phía Nam Việt Nam, mưa có xu hướng thấp hơn trung bình vào những tháng cuối năm 2026.

Năm 2026 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn nhiều so với năm 2025

Về bão, từ tháng 2–7/2026, số bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN: 3,8 cơn trên Biển Đông, 1,2 cơn đổ bộ đất liền). Tuy nhiên, từ tháng 8–12/2026, số bão/ATNĐ được dự báo thấp hơn TBNN (TBNN: 9,6 cơn trên Biển Đông, 3,8 cơn đổ bộ), song cần đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh.

Cụ thể, tháng 8–9/2026, bão/ATNĐ chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc; giai đoạn tháng 9–12/2026, bão/ATNĐ có xu hướng tác động nhiều hơn đến miền Trung và khu vực phía Nam.

"Rất có thể, trong năm 2026 số cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt thấp hơn nhiều so với năm 2025", ông Hoàng Phúc Lâm thông tin thêm.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định thểm: "Mùa mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực Nam Bộ vào khoảng nửa cuối tháng 5, khu vực Bắc Bộ vào khoảng tháng 5".

Trong năm 2026 số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng có khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh Trung Bộ.

Triều cường tại ven biển Đông Nam Bộ: Ven biển phía Đông Nam Bộ có 6 đợt triều cường cao, vào các ngày 1-6/3, 28/3-3/4, 27/4-3/5, 7-13/10, 4-10/11 và 4-10/12. Trong đó, đợt triều ngày 4-10/11 và 4-10/12, mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt trên 4,3m.

Trong mùa khô đầu năm 2026, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức xấp xỉ TBNN và có khả năng thấp hơn mùa cạn năm 2024-2025, từ tháng 2-4/2026 xâm nhập mặn có khả năng tăng cao nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến dân sinh, nông nghiệp tại các địa phương.

