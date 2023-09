Mưa lớn, nhiều nơi ở miền Trung bị chia cắt, người dân di dời trong đêm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26/9 đến ngày 28/9, trên các sông ở Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2,0-4,0m, tại hạ lưu từ 1,5-3,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu dưới BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.