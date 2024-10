Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở miền Trung

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 9-12 độ vĩ bắc và nhiễu động trong đới gió đông, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ tối qua đến sáng nay mưa to, một số nơi trên 100 mm như: Quảng Phúc (Quảng Bình) 148 mm, Phú An (Thừa Thiên Huế) 139 mm.

Tại Quảng Bình, nhiều tuyến đường trung tâm ở TP Đồng Hới như Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Trần Quang Khải bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều ôtô đậu trên đường từ đêm qua đến sáng nay bị chết máy, phải thuê xe cứu hộ.

Ôtô chết máy được xe cứu hộ trên đường Hai Bà Trưng cẩu đi. Ảnh: Nguyễn Chiến

Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường ở TP Huế như Hoàng Lanh, Vũ Thắng bị ngập 30-50 cm. Người dân sống trong các khu chung cư như Xuân Phú, Aranya phải di chuyển ôtô lên quảng trường của Trung tâm Hành chính để tránh ngập.

Đường phố ở Đồng Hới, Huế bị ngập sau mưa lớn. Video: Võ Thạnh

Tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, từ 19h hôm qua đến 13h hôm nay, tổng lượng mưa đo được hơn 150 mm. Một số tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Dục, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng ngập 20-60 cm, nhiều xe máy, ôtô bị chết máy. Một số điểm ngập sâu chính quyền phải căng dây, cấm phương tiện qua lại.

Ngoài Tam Kỳ, một số nơi ghi nhận mưa lớn như Tam Trà, huyện Núi Thành hơn 200 mm, Tam Lãnh huyện Tiên Phước 185 mm. Nhiều tuyến đường đi qua vùng thấp trũng ở huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước nước chảy băng qua, phương tiện không thể lưu thông.

Đường Huỳnh Thúc Kháng ngập gần nửa mét, được rào chắn cấm phương tiện qua lại. Ảnh: Đắc Thành

Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam dự báo mưa còn kéo dài đến 24/10. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 350 mm, mưa với cường độ lớn tập trung vào 21-23/10.

Tác giả: Võ Thạnh - Đắc Thành

Nguồn tin: vnexpress.net