Đêm nay, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ngãi đề phòng mưa lớn gây ngập úng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6 giờ).

Ngoài ra, chiều tối và tối 20/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và đêm 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, dự báo, từ đêm 22 đến ngày 23/10, ở khu vực từ nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu vực nội thành Hà Nội đề phòng mưa lớn cục bộ kèm dông lốc, sét

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Hoài Đức, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Dự báo, trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các quận/huyện vực Hoài Đức, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo triều cường gây ngập úng diện rộng ở khu vực ven biển phía đông của Nam Bộ

Chiều nay (20/10), tại ven biển phía đông của Nam Bộ mực nước tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dự báo, từ chiều tối 20 đến ngày 21/10, vùng ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau, mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 405-415cm.

Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 0-4 giờ và từ 12-16 giờ hằng ngày. Cảnh báo nguy cơ ngập do triều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ đêm 20 đến ngày 22/10:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: nhandan.vn