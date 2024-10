Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương ở Nghệ An

Mưa lớn gây ngập nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu), mưa lớn xảy ra từ 2 giờ ngày 21/10. Đến khoảng 4 giờ, khu vực Đồng Tháng Năm (thuộc địa bàn 2 xóm Hải Bắc, Quyết Thành) đã bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường trong khu vực đã ngập sâu, có khu vực ngập từ 50 - 70 cm. Nhiều hộ chăn nuôi phải di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Do tuyến đường huyết mạch bị ngập sâu, nhiều hộ dân tạm thời bị cô lập.

Anh Lê Văn Hà (người dân khu vực Đồng Tháng Năm, xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) cho biết, mưa rất lớn diễn ra trong thời gian dài nên cả khu vực vùng trũng Đồng Tháng Năm đã bị ngập lụt sau đó không lâu. Từ lúc 2 giờ, khi có mưa lớn, người dân đã chủ động sắp xếp, vận chuyển đồ đạc, vật dụng kê cao đồ để tránh hỏng hóc, hư hại.

Theo bà Phượng (khu vực Đồng Tháng Năm, xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu), khu vực này là vùng trũng của xã Diễn Bích, có khoảng gần 30 hộ dân thuộc 2 xóm Hải Bắc, Quyết Thành. Sau mưa lớn, gia đình bà đã bị cô lập. Mỗi khi mưa lớn xảy ra trong thời gian dài, người dân nơi đây lại bị ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại. Trận mưa này xảy ra lúc rạng sáng nên người dân phải thức giấc “chạy lụt” trong đêm rất vất vả.

Nhiều khu vực ở các xóm Chiến Thắng, Hải Đông, Hải Bắc, Hải Trung… (xã Diễn Bích) cũng xảy ra tình trạng ngập lụt với mực nước ngập khoảng 50 cm. Trong sáng 21/10, Trường Trung học cơ sở Diễn Bích có thông báo cho học sinh nghỉ học. Một số diện tích ruộng đồng trên địa bàn các xã Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Kim, Diễn Trung… (huyện Diễn Châu) đã bị ngập úng. Tại các xã Diễn Kỷ, Diễn Vạn (huyện Diễn Châu), hàng trăm hộ dân có nhà, công trình phụ, khu vực chuồng trại chăn nuôi nằm sát ven sông Lạch Vạn, kênh tiêu lũ Vách Bắc phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho công trình, vật nuôi trước diễn biến nước sông dâng nhanh.

Thông tin từ cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu, rạng sáng 21/10, mưa lớn diễn ra trong thời gian dài cũng khiến nhiều địa phương như Quỳnh Hương, Quỳnh Thắng, Quỳnh Minh… xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Anh Hoàng Văn Hải (xóm 2, xã Quỳnh Hương, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, đến khoảng 6 giờ, địa bàn đã xảy ra ngập lụt cục bộ. Nhiều đoạn đường bị ngập sâu, không thể di chuyển bằng xe máy. Nhiều diện tích ruộng trồng cây vụ Đông của người dân trên địa bàn và các vùng lân cận cũng bị ngập nước.

Theo dự báo của Đài Khí thượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong 48 giờ tới, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông; trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam tỉnh có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Các huyện, thành phố, thị xã cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, thông tin kịp thời để các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để khơi thông dòng chảy. Các địa phương sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; có biện pháp bảo vệ ao nuôi, hồ đầm để tránh thất thoát, mất mát tôm cá.

Các hộ dân sinh sống ở khu vực vùng trũng, thấp, khu vực ven sông, cửa lạch, cửa biển cần thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; không đi chăn thả gia súc, gia cầm, bắt cá, vớt củi, lao động, sản xuất tại các khu vực gần sông, suối, cửa lạch… tránh sự việc không may xảy ra.

