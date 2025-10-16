Tập đoàn T&T đề xuất làm khu đô thị 33.700 tỷ tại Nghệ An

Phối cảnh quy hoạch khu vực bảo vệ của di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư. Ảnh: DE-SO Asia

CTCP Tập đoàn T&T vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Hưng Nguyên, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An về việc thực hiện dự án khu đô thị thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thi Tây Nam TP. Vinh, xã Hưng Nguyên, xã Lam Thành.

Trước đó, tháng 3/2018, Tập đoàn T&T và UBND tỉnh Nghệ An đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác đầu tư Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nam TP. Vinh tại các xã: Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là Xã Hưng Nguyên và Xã Lam Thành) đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/01/2022.

Tập đoàn T&T cho biết, để sớm hiện thực hóa Quy hoạch phân khu, doanh nghiệp này đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị thuộc Quy hoạch phân khu nêu trên với dự án Khu đô thị Hưng Nguyên, địa điểm thực hiện tại xã Hưng Nguyên và Xã Lam Thành.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 236,86 ha, trong đó xã Hưng Nguyên khoảng 218,11ha, xã Lam Thành khoảng 18,75ha) thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nam TP. Vinh (cũ).

Dự án nhằm phát triển đô thị với chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.700 tỷ đồng.

Tiến độ dự kiến từ năm 2025 đến năm 2030, với hình thức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Để dự án sớm được triên khai thực hiện, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, Tập đoàn T&T đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục làm cơ sở để doanh nghiệp hoặc các đơn vị thành viên lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã Hưng Nguyên, Lam Thành xem xét đề nghị của Tập đoàn T&T.

Tại Nghệ An, Tập đoàn T&T Group cũng đang triển khai dự án Khu du lịch văn hóa thuộc "Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Dự án nằm trong khu vực xây dựng mới của quần thể di tích, bên cạnh các cụm di tích hiện trạng như: cụm di tích làng Sen, cụm di tích làng Hoàng Trù, cụm di tích núi Chung và khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích 43 ha, bao gồm: bãi đỗ xe, cây xanh, dịch vụ và cây xanh cảnh quan; khu thương mại dịch vụ; khu trung tâm văn hóa; khu dịch vụ du lịch; khu thực nghiệm, bảo tồn nông nghiệp, giao thông chung... với tổng mức đầu hơn 1.735 tỷ đồng.

Ngoài dự án Khu du lịch văn hóa, Tập đoàn T&T Group cũng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận là đơn vị tài trợ, hoàn thiện ý tưởng, phương án thiết kế và đầu tư xây dựng công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn