Một thí sinh tố giác vụ dùng tài liệu tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh

Ngày 12-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, một đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết tỉnh này đã thành lập tổ xác minh thông tin nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi tại kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bacgiang.gov

Tổ công tác do bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang, làm tổ trưởng; 2 tổ viên là ông Đoàn Đức Hoài, Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang, và ông Lê Đức Bền, Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tổ công tác vào cuộc xác minh và báo cáo trước ngày 18-7.

Trước đó, báo chí phản ánh kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023 được tổ chức ngày 24-6 tại trường THPT Chuyên Bắc Giang có dấu hiệu bất thường.

Theo phản ánh, tại phòng thi số 7 khối hành chính tổng hợp có tình trạng nhiều thí sinh dự thi vi phạm quy chế thi, mang tài liệu để chép bài công khai nhưng giám thị không xử lý. Quá bức xúc trước tình trạng này, một thí sinh đã đứng dậy đề nghị giám thị lập biên bản xử lý nhưng không có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Theo thông tin ban đầu, thí sinh dũng cảm tố giác việc sử dụng tài liệu sau đó đã không tiếp tục làm bài thi mà ngồi tại chỗ để "soi" các thí sinh mở tài liệu để chép bài. Dù làm "việc" của giám thị nhưng không có thẩm quyền xử lý nên thí sinh này đã viết những gì quan sát được vào bài thi của mình như một cách để "tố giác".

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Nội Vụ Bắc Giang cho biết tại buổi thi ngày 24-6, khi vào thi được khoảng 15 phút thì có tin báo thí sinh tại phòng số 7 sử dụng tài liệu. Đây là thông tin của một thí sinh dự thi tại phòng phát hiện và báo cho giám thị. Ban coi thi đã xuống kiểm tra và phát hiện trong túi thí sinh có tài liệu và lập biên bản.

Tại phòng thi số 7, cả thí sinh và giám thị phát hiện 8 trường hợp và tất cả đều được lập biên bản. Trong đó, 5 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi đã bị lập biên bản ngay từ khoảng 15 -20 phút đầu buổi thi, 3 trường hợp bị phát hiện trong quá trình làm bài.

Ngay sau buổi thi, sự việc này đã được báo cáo với thường trực hội đồng coi thi và nhận được yêu cầu phải xử lý nghiêm theo quy chế. Các trường hợp đưa tài liệu vào phòng thi, đưa tài liệu vào và bị phát hiện sử dụng bị xử lý theo quy định.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động