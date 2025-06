Một phụ nữ nhận lại gần nửa tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 18/6, Công an thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa xác minh, hỗ trợ kịp thời một trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm và tiến hành trao trả gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Công an thị trấn Tân Phú đã làm các thủ tục để hai bên trao trả lại số tiền chuyển nhầm.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 16/6, anh Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại khu 5B, thị trấn Tân Phú) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng BIDV của mình bất ngờ nhận được số tiền 499.999.000 đồng vào lúc 16h35 ngày 13/6. Anh Hưng khẳng định không có giao dịch nào liên quan đến số tiền trên và không rõ người gửi là ai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Tân Phú đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng để xác minh chủ tài khoản gửi tiền. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1991, trú tại số 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan Công an, chị Nga cho biết đã vô tình chuyển nhầm số tiền lớn này trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa, do nhầm lẫn người nhận có cùng tên. Sau khi làm rõ sự việc, Công an thị trấn Tân Phú đã hướng dẫn hai bên hoàn tất thủ tục và tiến hành trao trả, chị Nga rất vui mừng và cảm ơn tới Hưng và Công an khi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Công an thị trấn Tân Phú khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm hoặc vô tình chuyển nhầm tiền cần nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Hành vi cố tình không hoàn trả tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

