Một phụ nữ bỏ lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông Mã, Thanh Hóa

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân nhảy cầu

Thượng tá, nguyễn Văn Đại, Trưởng công an phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, tại cầu Nguyệt Viên thuộc địa bàn phường Nguyệt Viên có một phụ nữ bỏ xe trên cầu và nhảy xuống sông Mã, lực lượng chức năng đang cùng gia đình tìm kiếm, hiện tại chưa tìm thấy nạn nhân.

Có mặt tại cầu Nguyệt Viên, ông N.H.N, bố chồng nạn nhân cho biết, gia đình vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin này. Ông N.H.N đang trên đường đưa mẹ ruột cháu ra bến xe buýt, vì bà xuống chơi mấy hôm nay với cháu ngoại.

"Vài hôm trước con dâu tôi có kêu đau đầu, sáng nay báo là đi khám bệnh thì gia đình nhận được tin dữ. Con dâu tôi có 2 con nhỏ, một bé học lớp 5 và một bé 2 tuổi", ông Nghĩa xót xa chia sẻ.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên mực nước sông Mã dâng cao, chảy xiết, đục ngầu do ảnh hưởng của cơn bão số 5 cho nên công tác tìm kiếm nạn nhân sẽ khó khăn hơn.

Tác giả: CTV Phương Giang

Nguồn tin: Báo VOV