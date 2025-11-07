Một món của Việt Nam khiến vị khách Tây "choáng váng" đến mức nhờ mọi người... gọi xe cấp cứu

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành trải nghiệm ấn tượng với du khách nước ngoài - không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn bởi những "phản ứng" có 1-0-2 mà nó mang lại. Nếu có món phở hay bún chả khiến khách Tây trầm trồ vì ngon, thì nay, một ly cà phê Việt lại khiến một anh chàng nước ngoài… "bàng hoàng" đến mức phải kêu gọi gọi xe cấp cứu.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây này cho biết đây là lần đầu tiên anh được uống cà phê Việt ngay tại Việt Nam. Sau khi nhấp một ngụm, anh bất ngờ biểu hiện như bị... co giật nhẹ, mắt trợn tròn, người giật lắc theo đúng nhịp nhạc nền. Dưới video, anh chàng còn để dòng chú thích khiến dân tình vừa ngạc nhiên vừa bật cười: "Ai đó gọi xe cấp cứu giùm với!".

Thế nhưng, thay vì lo lắng, dân mạng Việt lại phản ứng cực kỳ bình thản. Nhiều người bật cười, nhận ra đây chỉ là cách vị khách Tây "làm content" một cách hài hước để mô tả… sức mạnh của cà phê Việt. Một số bình luận hài hước:

- "Đây là biểu hiện bình thường sau ngụm cà phê sữa đá đầu tiên."

- "Chưa uống đen đá mà đã vậy, uống nữa chắc phải gọi trực thăng chở luôn!"

Anh Tây cũng chia sẻ thêm: "Ngụm cà phê Việt đầu tiên trên đất Việt 'đánh thức' mạnh hơn cả nhịp Vinahouse."

Câu ví von này càng khiến dân mạng thích thú. Với người Việt, Vinahouse là thể loại nhạc điện tử sôi động đặc trưng, nổi tiếng với nhịp beat dồn dập và cực kỳ "bắt tai". Thế nên, khi một vị khách Tây so sánh cảm giác sau ngụm cà phê với nhịp Vinahouse, ai nấy đều gật gù: "Chuẩn không cần chỉnh."

Không ít người đồng cảm với trải nghiệm của anh chàng, bởi cà phê Việt vốn nổi tiếng "nặng đô" hơn hẳn cà phê nhiều nơi khác. Hạt robusta Việt Nam có hàm lượng caffeine cao gấp đôi arabica (loại hạt phổ biến ở nhiều nước khác). Cà phê được pha bằng phin, nhỏ giọt chậm rãi, cho ra thứ nước nâu sánh đậm, hương thơm nồng và vị đắng mạnh. Với người quen uống cappuccino hay latte loãng, một ngụm cà phê phin đặc dễ khiến tim đập nhanh, mắt mở to, và… tỉnh táo suốt cả ngày.

Nhiều vị khách Tây khác từng thừa nhận cảm giác tương tự: "Chỉ cần một ly là tỉnh ba ngày", "Uống buổi chiều xong thức luôn đến sáng", hay "Đây đúng là loại cà phê dành cho dân siêu nhân".

Câu chuyện của vị khách "xin cấp cứu" sau khi uống cà phê Việt không chỉ gây cười mà còn cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của thức uống này. Từ ly cà phê sữa đá bình dân ở vỉa hè đến espresso pha phin ở quán sang trọng, cà phê Việt vẫn luôn là cú "wake-up call" đậm đà nhất mà ai từng thử qua đều khó quên.

(Nguồn: TikTok @joostintx)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn