Khách Tây thử món nhiều người Việt cũng chưa chắc dám ăn, nhận xét: "Ở Mỹ tôi không thể tìm thấy nó!"

Ẩm thực Việt Nam đa dạng phong phú, và luôn bao gồm cả những món ăn không phải ai cũng dám thử, đặc biệt là với những du khách nước ngoài. Thậm chí có những món mà chính nhiều người Việt cũng không dám ăn.

Tuy nhiên có những vị khách Tây "đặc biệt", họ không ngại thử, thậm chí trầm trồ, gật gù trước hương vị và tấm tắc khen ngon. Sau đây là một ví dụ. Cụ thể, vị khách đến từ Mỹ xuất hiện trong video của hướng dẫn viên du lịch Sơn Ưu Tú đã thưởng thức ngon lành món trứng vịt lộn trong 1 cửa hàng dân dã ven đường trong chuyến du lịch Việt Nam.

Với phần ăn của mình, vị khách nước ngoài thêm đầy đủ gia vị từ bộ canh, rau răm, gừng thái. Thậm chí anh cũng học theo người hướng dẫn viên, húp cạn cả nước. Kết thúc bữa ăn, khi được hướng dẫn viên hỏi cảm thấy thế nào về trứng vịt lộn, du khách đáp: "Nó tuyệt hảo. Ở Mỹ tôi không thể tìm thấy nó!".

Trứng vịt lộn - Món ăn bình dân, đa dạng cách thưởng thức

Từ những gánh hàng rong buổi sáng cho tới quán nhỏ vỉa hè giữa phố đông, trứng vịt lộn đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Món ăn giản dị ấy thường được luộc chín, bóc vỏ khi còn nóng, rắc chút muối tiêu, vài lát gừng và rau răm thơm nồng – chỉ vậy thôi mà đủ khiến nhiều người “nghiện” hương vị béo ngậy, bùi bùi khó quên.

Theo các chuyên trang ẩm thực, trứng vịt lộn thực chất là trứng vịt được ấp đến khi phôi bắt đầu hình thành. Tùy thời gian ấp, trứng được chia thành hai loại: “non” và “già”. Trứng non có nhân mềm, béo nhẹ và dễ ăn hơn, trong khi trứng già có phôi phát triển rõ hơn, vị đậm và dày miệng hơn – phù hợp với người ưa cảm giác “ăn chắc”.

Mỗi miền lại có cách thưởng thức riêng. Ở miền Bắc, món trứng vịt lộn thường được dọn trong bát nhỏ, ăn kèm rau răm, gừng thái sợi và chanh. Người Hà Nội thích trứng còn non, vừa béo vừa mịn, hợp với tiết trời se lạnh.

Miền Trung lại ưa những biến tấu đậm đà hơn: Trứng vịt lộn xào me, om bầu hay nướng muối ớt, vừa chua ngọt vừa cay nồng. Trong khi đó, ở miền Nam, món ăn này trở thành một phần của “văn hóa ẩm thực đường phố”, được chế biến sáng tạo như xào dừa, xào hành, hay dùng làm topping cùng hành phi, tóp mỡ và nước sốt me. Hay đôi khi chỉ đơn giản là trái trứng đặt trên chiếc chén nhỏ, người ăn dùng thìa đập trực tiếp vào vỏ trứng và thưởng thức ngay khi còn nóng hổi.

Khách Tây nói gì khi ăn trứng vịt lộn?

Ngoài vị khách nước ngoài kể trên, thực tế đã có rất nhiều "khách Tây" khác nức thưởng thức trứng vịt lộn khi du lịch Việt Nam. Nhìn chung, với họ, trứng vịt lộn là món ăn mang tính “thử thách lòng can đảm”. Bởi Dù là món ăn phổ biến ở Việt Nam, trứng vịt lộn vẫn khiến không ít người – đặc biệt là du khách nước ngoài – cảm thấy e dè.

Lý do chính nằm ở yếu tố tâm lý: Bên trong quả trứng là phôi vịt đã phát triển một phần, có thể nhìn thấy mỏ, lông hay hình dáng con non. Với nhiều người vốn quen ăn trứng gà, trứng vịt thông thường, hình ảnh này tạo cảm giác “khó vượt qua”.

Nữ du khách Nhật Bản Kazuki Matsumoto (Kiki) từng chia sẻ trải nghiệm của mình tại phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (TP.HCM). Cô cho biết, ban đầu chỉ dám ngắm quả trứng bốc khói nghi ngút, nhưng khi thấy phôi vịt lộ rõ, Kiki bật cười “khóc dở mếu dở”. Tuy nhiên, người bạn đồng hành của cô lại thử phần nước trong trứng và nhận xét “vị khá giống nước dùng lẩu ở Nhật”.

Một du khách Đài Loan khác từng được mời ăn tại quán vỉa hè Sài Gòn cũng thú nhận “phải nhắm mắt mới dám cắn miếng đầu tiên”. Sau đó, anh thừa nhận món ăn “không đáng sợ như tưởng tượng, chỉ hơi… nhiều cảm xúc”.

Du khách phương Tây thì xem đây là món “không dành cho người yếu tim”. Một du khách Mỹ tên Mike kể với Vietnamnet rằng anh đã phải lấy hết can đảm mới dám thử, nhưng sau đó lại thấy “hương vị đậm, khác lạ và rất Việt Nam”.

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài khiến người ta ngần ngại và hương vị bên trong lại béo ngậy, thơm dịu khiến trứng vịt lộn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ – đôi khi là kỷ niệm đặc biệt nhất trong hành trình khám phá ẩm thực Việt của nhiều du khách.

Hiện nay, để món ăn trở nên thú vị, độc đáo, đồng thời dễ tiếp cận hơn, nhiều đầu bếp Việt đã sáng tạo trứng vịt lộn với vô số phiên bản khác. Tiêu biểu có thể kể tới như món trứng vịt lộn om bầu - hương vị thanh mát, bổ dưỡng. Nhiều quán ăn tại Hà Nội hay TP.HCM còn kết hợp trứng vịt lộn vào các món lẩu, món mì, món hầm cùng thuốc bắc...

Tóm lại, với du khách nước ngoài, trứng vịt lộn không chỉ là món ăn mà còn là một “thử thách văn hóa” thú vị. Từ cảm giác ngần ngại ban đầu đến sự tò mò khi bóc lớp vỏ nóng hổi, rồi bất ngờ nhận ra vị béo, thơm và đậm đà hơn tưởng tượng – tất cả tạo nên một trải nghiệm rất riêng, vừa sợ vừa thích, vừa lạ vừa gần gũi. Chính khoảnh khắc vượt qua rào cản tâm lý ấy khiến nhiều người nhớ mãi, coi trứng vịt lộn như “dấu ấn ẩm thực không thể bỏ lỡ” khi đặt chân đến Việt Nam.

