Khách Tây mắc kẹt suốt 12 tiếng trong nước lũ ở Hội An, tiết lộ "lòng quặn lại" khi nghe thông tin từ người dân

Những ngày cuối tháng 10, khu vực miền Trung, đặc biệt là Huế, Đà Nẵng và Hội An đang hứng chịu mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong nước. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, thậm chí cả các khu du lịch nổi tiếng đều bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng rơi vào cảnh bất ngờ khi phải tạm hoãn hành trình du lịch do mưa lũ.

Trong số đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhóm khách Tây bị mắc kẹt suốt 12 tiếng trong một hostel ở Hội An đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Người đăng tải video chia sẻ:

"Bọn tôi bị kẹt trong hostel suốt 12 tiếng. Thật buồn khi chứng kiến những thiệt hại mà trận lũ gây ra, nhất là với những người có nhà bị ngập. Tôi vừa nói chuyện với thợ may của mình, cô ấy bảo nhà cô ấy đã chìm trong nước. Nghe mà lòng tôi quặn lại.

Tôi cũng nhận ra thiên nhiên thật mạnh mẽ. Mọi người chỉ có thể ngồi chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi ai cũng hiểu rằng ở đây, con người không thể chống lại thiên nhiên. Và nếu có cố gắng, thì thiên nhiên vẫn sẽ là bên chiến thắng."

Hình ảnh trong video cho thấy, sau nhiều giờ chờ đợi trong hostel ngập nước, nhóm du khách được hỗ trợ đưa ra ngoài bằng thuyền. Dù cố gắng giữ tinh thần lạc quan, mỉm cười và vẫy tay chào, song trên gương mặt họ vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, trầm buồn. Cảm giác "lòng quặn lại" mà họ chia sẻ không chỉ vì chuyến du lịch bị gián đoạn, mà còn bởi họ chứng kiến tận mắt cuộc sống khó khăn của người dân trong vùng lũ.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với du khách nước ngoài này. Không ít người Việt cũng gửi lời nhắn nhủ:

- "Hội An mùa lũ rất khắc nghiệt, nhưng khi hết bão lũ, nơi đây lại đẹp và bình yên lạ thường. Mong các bạn sẽ quay lại vào một ngày nắng đẹp."

- "Thật thương cho người dân miền Trung, nhưng cũng cảm ơn những du khách đã chia sẻ góc nhìn chân thật và đầy nhân văn."

- "Người Việt Nam thật kiên cường! Hy vọng mọi người đều an toàn và việc dọn dẹp sẽ sớm diễn ra".

Hội An vốn luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế, bởi vẻ cổ kính, bình yên và con người thân thiện. Thế nhưng vào mùa mưa bão, nơi này thường xuyên phải đối mặt với cảnh ngập sâu do nước sông Hoài dâng cao. Nhiều cư dân mạng cũng bình luận rằng, dù gặp bất tiện trong chuyến đi, nhưng những trải nghiệm như vậy khiến du khách thêm hiểu và yêu Việt Nam hơn - một đất nước không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có những con người kiên cường, đầy nghị lực.

Giữa dòng nước lũ đục ngầu, những lời chia sẻ giản dị ấy lại khiến nhiều người xúc động. Bởi đôi khi, lòng trắc ẩn không cần biên giới - chỉ cần một khoảnh khắc lắng lại giữa thiên tai, để con người hiểu hơn về sức mạnh của thiên nhiên, và hơn hết là về tình người giữa bão lũ.

(Nguồn: TikTok @trekvogeltje)

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn