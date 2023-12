Một học sinh lớp 10 ở Bình Định bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi

Sáng 21-12, bác sĩ Đỗ Xuân Thế - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - cho biết hiện sức khỏe của em Nguyễn Thành Thương (học sinh lớp 10A4 Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn) đã dần ổn định.

Em Nguyễn Thành Thương (giữa) đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, em Thương nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương chính mũi và ra nhiều máu, mắt bầm tím. Theo bác sĩ Thế, bệnh viện đang chờ sức khỏe và tinh thần em Thương hồi phục tốt sẽ tiến hành chỉnh hình lại xương chính mũi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20-12, sau khi hết giờ học, khi em Nguyễn Thành Thương vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ bị em Bùi Anh Phi (học sinh lớp 10A5 cùng trường) xô ngã rồi đánh tới tấp vào mặt, vào đầu. Sau đó, một nhóm học sinh học cùng lớp em Phi tiếp tục xông vào hành hung em Thương, khiến em này bị thương ở mũi và vùng mặt.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo Trường THPT số 3 An Nhơn đưa em Thương đến Trạm Y tế xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn) để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu; đồng thời mời phụ huynh những em học sinh liên quan vụ việc đến làm việc và báo cáo cơ quan công an xử lý.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết hiện Trường THPT số 3 An Nhơn đang phối hợp với hội cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ông Tuấn cho rằng quan điểm của Sở là vụ việc sai ở đâu xử lý ở đó, không bao che.

Theo gia đình nạn nhân, việc em Thương bị nhóm bạn cùng trường hành hung xuất phát từ việc mâu thuẫn do chơi game trên mạng internet.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động