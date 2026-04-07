Một gia đình ba thế hệ hầu tòa vì ma túy

Các bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Quốc Danh và Nguyễn Văn Thông hầu tòa vì tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý trong các bị cáo, Huệ, Hà và Danh có mối quan hệ là bà, mẹ và cháu ngoại trong một gia đình - Ảnh: NGỌC MINH

Ngày 6-4, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Trần Thị Ngọc Huệ (67 tuổi), Trần Thị Ngọc Hà (39 tuổi), Trần Quốc Danh (19 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Thông (41 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 28-3-2025, tại khu vực ngã tư Lê Lợi - cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa), công an bắt quả tang Thông đang tàng trữ 20 viên ma túy hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai mua số ma túy này tại nhà một phụ nữ thường gọi là "Mệ" ở số 53 Trần Huy Liệu để sử dụng.

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Thị Ngọc Huệ, thu giữ hơn 10,7 gam Methamphetamine (ma túy tổng hợp), 26,84 gam cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến khi bị bắt, Huệ nhiều lần mua bán ma túy ngay tại nhà riêng. Đáng chú ý, Huệ còn lôi kéo con gái là Trần Thị Ngọc Hà và cháu ngoại là Trần Quốc Danh cùng tham gia mua bán ma túy.

Trong đó Huệ trực tiếp mua, cất giấu và chia nhỏ ma túy để bán. Danh nhiều lần nhận tiền, giao "hàng" cho khách, được trả công 100.000 đồng/ngày. Còn Hà nhận tiền chuyển khoản rồi thông báo để giao ma túy.

Riêng trong tối 28-3-2025, Thông đến nhà bà Huệ mua 20 viên hồng phiến giá 600.000 đồng. Do không chuyển được vào tài khoản của Danh, Thông chuyển tiền cho Hà. Sau khi xác nhận tiền đã nhận, Danh lấy ma túy từ Huệ đưa cho Thông. Trên đường mang về, Thông bị bắt.

Cơ quan điều tra cũng xác định trước đó Thông nhiều lần mua ma túy của nhóm này. Dữ liệu điện thoại thể hiện Thông đã 18 lần chuyển khoản cho Danh (tổng 4,9 triệu đồng) và 6 lần chuyển cho Hà (2,28 triệu đồng), đều để mua ma túy.

Trong vụ án, Trần Thị Ngọc Huệ giữ vai trò chính. Bị cáo này còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.

Sau khi xét xử, hội đồng xét xử tuyên phạt Huệ 7 năm 3 tháng tù, Hà 7 năm tù, Danh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Thông bị tuyên 1 năm 14 ngày tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn