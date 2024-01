Một DJ nhạc trẻ bị bắt

Ngày 21-1, Công an TP Lào, tỉnh Lào Cao cho biết đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi sử dụng, mua bán ma túy trái phép.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 16-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra số nhà 55 Nguyễn Huệ (tổ 5, phường Lào Cai), phát hiện tại phòng khách tầng 1 có 4 đối tượng (2 nam và 2 nữ) đang sử dụng ma túy. Khám xét hiện trường công an thu giữ 2 viên ma túy kẹo, 1 gói ma túy ketamin và công cụ sử dụng ma túy. Đối tượng Nguyễn Công Thuyết (SN 2000, trú xóm 15, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) sau đó được xác định là người cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm trên sử dụng. Khám xét nơi ở của Thuyết, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 8 viên ma túy kẹo có khối lượng 3,728 gam (ma túy MDMA).

Hoàng Văn Thịnh và số ma túy tang vật. Ảnh: CAND

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định toàn bộ số ma túy trên do Hoàng Văn Thịnh (SN 1988, trú đội 9, thôn nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) cung cấp cho Thuyết. Công an TP Lào Cai đã bắt giữ Hoàng Văn Thịnh sau đó. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 203 viên ma túy kẹo có khối lượng 77,5 gam, 4 túi ma túy ketamin có khối lượng 156,8 gam cùng nhiều tang vật liên quan.

Được biết, trước khi bị bắt giữ, Thịnh là một DJ nhạc trẻ, sống khép kín, không giao lưu với ai tại địa phương.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

