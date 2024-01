Từ vụ 4 tiếp viên hàng không, phát hiện đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử

Thông tin trên được Thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không, do Cục Hải quan tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM và một số đơn vị công an, hải quan đã chia sẻ thông tin về công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy, đề xuất những giải pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp, cũng như đầu tư trang thiết bị cho lực lượng phòng chống ma túy.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM - cho biết, từ vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, Công an TPHCM đã lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những kẻ cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện 4 tiếp viên hàng không xách ma túy. Ảnh: CACC

Sau 10 tháng truy xét, Công an TPHCM đã triệt phá 150 đường dây ma liên quan nhóm này. Tính đến nay đã có 381 người bị khởi tố, tang vật thu được là 130 kg ma túy. Công an TPHCM chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng.

"Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào. Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này", Thiếu tướng Mai Hoàng nói, đồng thời cho biết mục tiêu cuối cùng sẽ khởi tố những kẻ trong đường dây ở bên Pháp và thu giữ tối đa số tiền vận chuyển ma túy.

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, nhận định kết quả đấu tranh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Điều đó được minh chứng qua các chuyên án triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, với mục tiêu không để tội phạm biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy giữa các nước trên thế giới. Các đơn vị tiếp tục phát huy công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp luật Plus