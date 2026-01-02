Chào năm mới giữa xanh tươi tại đại nhạc hội Countdown 2026 khắp ba miền của nhà sáng lập Ecopark

Sự kiện không chỉ là thời khắc chuyển giao, đón năm mới mà còn là nơi kết nối các thế hệ bằng âm nhạc, ánh sáng, cùng lan tỏa tình yêu với thiên nhiên, lối sống xanh cho một năm mới bền vững hơn.

Không khí đón năm mới tại thành phố xanh Ecopark.

Tối 31/12, đồng loạt tại 3 dự án lớn ở 3 miền Bắc - Trung - Nam: Ecopark, Eco Central Park, Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark đã tổ chức đại nhạc hội âm thanh, ánh sáng, pháo hoa chào đón năm mới 2026.

Sự kiện nhằm tri ân, phục vụ cư dân và cộng đồng địa phương, diễn ra tại công viên Hồ Thiên Nga - công viên biểu tượng của các đại đô thị Ecopark - thu hút hàng trăm nghìn cư dân, du khách địa phương tham dự.

Không khí sôi động, khán giả “cháy” hết mình tại E-Gen Ecopark Countdown 2026.

Tại thành phố xanh lớn nhất miền Bắc - Ecopark (rộng gần 500ha), giữa không gian 50ha cây xanh, mặt nước của công viên hồ Thiên Nga, cư dân và du khách đã có một đêm bùng nổ, “đốt cháy” mọi giác quan dù nhiệt độ ngoài trời là 15 độ C và càng về đêm càng lạnh.

Sự kiện diễn ra giữa không gian xanh rộng lớn của đại đô thị Ecopark.

Sự kiện năm nay mang chủ đề “E-Gen Ecopark Countdown”, để lan tỏa tinh thần sống xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải, hướng đến lối sống văn minh, bền vững trong khu đô thị. Từ chủ đề này, trên sân khấu, từ ánh sáng đồng hồ trung tâm đến từng đường led viền, tất cả cùng hướng một thông điệp: Khi ta thắp ánh sáng xanh trong chính lòng mình, ta sẽ thắp sáng cả tương lai của Trái Đất.

Diva Mỹ Linh giao lưu cùng khán giả E-Gen Ecopark Countdown.

Xuất hiện trong chương trình, diva Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh đem đến những ca khúc cảm xúc như: Khúc giao mùa, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Phút giao thừa lặng lẽ,… bên cạnh đó, những ca sĩ trẻ và DJ nổi tiếng như: Dương Thuận, Hà Lê, DJ Emma đã mang tới không khí sôi động, bùng cháy cho hàng vạnkhán giả.

“Năm đầu tiên trở thành cư dân, đón năm mới tại Ecopark là cảm giác vừa hào hứng vừa hạnh phúc. Tối nay không chỉ có tôi mà bố mẹ và bạn bè tôi từ Hà Nội cũng đến tham gia cùng. Cả gia đình cùng ăn tối giữa không gian ngoài trời, tản bộ ra công viên, thưởng thức âm nhạc rồi ngắm pháo hoa. Đây sẽ là kỉ niệm đẹp mở đầu cho năm mới với hi vọng sẽ có nhiều niềm vui, gắn kết tình thân”, chị Đặng Thục Linh (28 tuổi, trú tại Haven Park, Ecopark chia sẻ).

Đại nhạc hội Eco Central Park Countdown thu hút gần 30 nghìn cư dân, du khách tham gia.

Tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200ha), đây là năm thứ ba chương trình "Eco Central Park Countdown" được tổ chức tại đại đô thị xanh. Sự kiện năm nay mang chủ đề Light up - “Hành trình của ánh sáng”. Đây cũng là địa điểm tổ chức

Dương Edward trên sân khấu Eco Central Park Countdown.

Tận dụng kiến trúc độc đáo bề thế tại tòa tháp 5 sao Central Park Residences, chủ đầu tư Ecopark sử dụng kỹ thuật laser mapping để tạo hiệu ứng thị giác sống động, kể câu chuyện của kiến trúc, biến mặt tiền Central Park Residences thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Hơn cả một đại nhạc hội, Eco Central Park Countdown là lễ hội ánh sáng, nơi âm nhạc kết nối trái tim, ánh sáng khơi dậy năng lượng và tất cả cùng “light up” để chào đón một khởi đầu rực rỡ cho 2026.

Hoàng Tôn được khán giả yêu thích bởi những ca khúc lãng mạn.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất chương trình - màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời đêm, cũng mang lại nhiều cảm xúc cho các khán giả tham dự. Tất cả các nghệ sĩ có mặt trong đêm đại nhạc hội như Hoàng Tôn, Bùi Lan Hương, Dương Edward, Phương Nghiêm cùng hàng loạt DJ đã cùng tiến lên sân khấu, cùng gửi tới khán giả những lời chúc hạnh phúc đặc biệt nhất, như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng cho tất cả mọi người trong đêm nhạc hội.

Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng pháo hoa tại Eco Central Park Countdown.

Ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ: “Một năm cũ qua đi để chào đón những thời khắc đầu tiên của một năm mới. Thời gian trôi qua với những dấu ấn đặc biệt trên mảnh đất giàu nét văn hóa đặc trưng. Đó là hành trình liên tục hoàn thành các phân khu, tiện ích đưa vào khai trương, bàn giao cho cư dân. Đó là hành trình xây những tổ ấm đúng nghĩa cho người dân xứ Nghệ. Đó cũng là hành trình gieo yêu thương trên những mảnh đất mà nhà sáng lập Ecopark chạm tới. Và sự kiện Countdown không đơn thuần là đếm ngược đến 1 năm mới, mà còn là dịp để tất cả những người con xứ Nghệ xa xứ cùng trở về đón Tết trong ngôi nhà mới, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, những người thân yêu”.

Lần đầu tiên Eco Retreat Countdown được tổ chức.

Tại khu rừng retreat (trị liệu, phục hồi, tái tạo) đầu tiên của miền Nam - Eco Retreat (rộng 220ha), Eco Retreat Countdown lần đầu tiên được tổ chức. Ngay từ buổi chiều ngày cuối năm, khu vực công viên Hồ Thiên Nga đã tấp nập người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực, hòa mình vào không gian lễ hội giữa thiên nhiên xanh mát.

Uyên Linh mang những ca khúc ấm áp chào đón năm mới cùng cư dân, du khách Eco Retreat Countdown.

Không gian sân khấu Eco Retreat Countdown được dàn dựng công phu, hiện đại. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Uyên Linh, Tăng Phúc, Ricky Star, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Lịch… đã mang đến những màn trình diễn sôi động, thăng hoa, khuấy động gần 40 nghìn khán giả có mặt tại sự kiện. Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới, màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đã tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc, khó quên cho cả người dân lẫn du khách.

Pháo hoa bay trên bầu trời đại đô thị Eco Retreat.

“Lần đầu tiên tổ chức lễ hội countdown chào đón năm mới tại vùng đất Bến Lức, Tây Ninh, chúng tôi rất vui vì được cư dân, du khách đón nhận, yêu thích. Khu đô thị dù chưa đón cư dân về sinh sống nhưng chúng tôi muốn tri ân những người vì yêu mà đến, vì yêu mà chọn Ecopark là nhà; đồng thời chúng tôi cũng muốn coi sự kiện như một món quà chủ đầu tư Ecopark gửi tặng đến người dân địa phương và vùng lân cận. Chúc toàn thể mọi người có một năm sức khỏe, hạnh phúc, bình an”, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.

Cư dân, du khách có bữa tiệc pháo hoa mãn nhãn tại Eco Retreat Countdown

Đại đô thị sinh thái Eco Retreat do nhà sáng lập Ecopark phát triển, tọa lạc tại xã Bến Lức, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến trung tâm và TP. HCM qua cao tốc TP. HCM – Trung Lương. Dự án được định hướng phát triển theo phong cách sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tinh thần Nhật Bản.

Eco Retreat tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng như câu lạc bộ thể thao, hồ bơi, gym, spa cùng quần thể công viên – vườn chủ đề rộng khoảng 50 héc-ta. Dự án cung cấp nhiều loại hình bất động sản, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, second home và an cư của cư dân, chuyên gia thu nhập cao tại TP. HCM và Tây Ninh.

Hiện nhiều hạng mục đã đi vào hoạt động, nổi bật như công viên Hồ Thiên Nga, Retreat Forest Clubhouse và khu thương mại trải nghiệm Eco Bazaar, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: vneconomy.vn