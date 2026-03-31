Mong muốn tỉnh Salavan và Nghệ An có hợp tác toàn diện trong tương lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chào đón phái đoàn HĐND tỉnh Salavan

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Salavan, đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt - Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp và thắm thiết tình đồng chí anh em các lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dành cho phái đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đón

Đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt cho biết, HĐND tỉnh Salavan lựa chọn tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên của Việt Nam để đoàn công tác tới thăm chúc mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bởi đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan chia sẻ đã từng tới thăm Nghệ An vào 20 năm trước khi ở cương vị Bí thư Tỉnh đoàn. Đồng chí bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Cùng với gửi lời chúc mừng thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt cũng đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Salavan. Salavan là một trong những tỉnh khá của nước bạn Lào với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Về quan hệ đối ngoại, đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt cho biết tỉnh Salavan đã có sự hợp tác với các tỉnh miền Trung và miền Nam của Việt Nam như Huế, Đà Nẵng. Qua trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh miền Trung và miền Bắc của nước Lào, được biết tỉnh Nghệ An đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt với nhiều tỉnh như Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay. Các kết quả hợp tác rất khả quan và hiệu quả, đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt hy vọng rằng trong chuyến thăm lần này, tỉnh Salavan sẽ trở thành một trong những đối tác chiến lược, có hợp tác toàn diện, thắt chặt mối quan hệ hợp tác với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới để tỉnh Sanavan có sự phát triển tốt hơn.

Đại biểu tham dự buổi đón tiếp

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt trân trọng gửi lời mời đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An, nhất là HĐND tỉnh Nghệ An sang thăm tỉnh Salavan trong thời gian tới; đồng thời chúc cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh, hai đất nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn và vui mừng được đón đồng chí Sỉ-Hêng Hóm-Sổm-Băt - Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn đại biểu của HĐND tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và chúc mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Ngày 15/3/2026 vừa qua, hơn 2,3 triệu cử tri tỉnh Nghệ An cùng với cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An đã tập trung cao độ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân tỉnh Nghệ An. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả bầu cử đã bầu ra được đại biểu Quốc hội; 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.910 đại biểu HĐND cấp xã.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Salavan tặng quà lưu niệm cho nhau

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh đã tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh và HĐND cấp xã. Hiện nay, tỉnh đang tiến hành các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp bảo đảm đúng thời gian, quy trình, quy định.

Chia sẻ về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, Nghệ An cũng có những nét tương đồng với tỉnh Salavan về diện tích tự nhiên, tuy vậy dân số tỉnh Nghệ An đông hơn với gần 3,8 triệu người. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Nghệ An có bước phát triển đột phá khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 01 tỷ USD. Trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An luôn nằm trong top 10 cả nước về thu hút FDI. Nghệ An đang phấn đấu trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và y tế. Về giáo dục, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà luôn đứng tốp đầu cả nước, đặc biệt, năm 2025, Nghệ An đứng vị trí thứ nhất toàn quốc về kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Mỗi năm Nghệ An đào tạo khoảng 200 học sinh, sinh viên nước bạn Lào đến từ các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay, Xay Sổm Bun, Phông Sa Lỳ.... Đây là minh chứng cho sự thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc và giữa Nghệ An với các tỉnh bạn Lào. Người dân Nghệ An luôn dành tình cảm đặc biệt cho các bạn sinh viên Lào. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các buổi gặp mặt, trải nghiệm tại quê hương Bác Hồ, tạo nên sự gắn bó thân thiết như người thân trong gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, các bệnh viện lớn tại Nghệ An hiện là tuyến đầu khu vực, ứng dụng kỹ thuật cao của y học hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và cả các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh hay các tỉnh của nước bạn Lào...

Đoàn đại biểu hai tỉnh chụp hình lưu niệm

Nghệ An có đường biên giới dài 468,281 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Lào (Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay). Do đó, công tác đối ngoại và hợp tác giữa Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào luôn được đặc biệt quan tâm và duy trì thường xuyên.

Đối với hoạt động của cơ quan HĐND, thời gian qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã ký kết hợp tác với HĐND tỉnh Bô ly khăm xay và HĐND Thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định hai tỉnh sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao mà trước hết là sự hợp tác giữa cơ quan HĐND của hai bên. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, phái đoàn tỉnh Nghệ An sẽ đến thăm tỉnh Salavan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ đơm hoa, kết trái và chúc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn