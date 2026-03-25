Việt - Nga: Điểm nhấn hợp tác năng lượng, tàu điện ngầm

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử Nga ngày 24-3 - Ảnh: TTXVN

Gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam là các diễn đàn kinh doanh - đầu tư và sự kiện xúc tiến thương mại.

Chuyến thăm Nga lần này cũng không ngoại lệ: Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga được tổ chức ngày 24-3 tại Matxcơva, chỉ một ngày sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Tháo gỡ tồn đọng, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật

Tại cuộc hội đàm ngày 23-3, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, mở cửa thị trường rộng hơn cho hàng hóa xuất khẩu của nhau, đồng thời thúc đẩy đầu tư song phương.

Hai bên cũng thống nhất các phương hướng tháo gỡ khó khăn tồn đọng, hướng tới định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5-2025, hai bên nhấn mạnh cần "tận dụng tối đa các tiềm năng và cơ hội" để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và tài chính - tín dụng, nhưng phải "phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định pháp luật hai nước, bảo đảm cân bằng cán cân thương mại".

Hai bên cũng khẳng định ủng hộ đàm phán giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu và Việt Nam về tăng cường xuất khẩu và gỡ bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại song phương.

Vào tháng 1-2025, khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Việt Nam, hai Thủ tướng đã cùng chủ trì đối thoại với doanh nghiệp hai nước.

Một vấn đề được phía Việt Nam thẳng thắn nêu ra là chi phí vận tải, logistics và thời gian thông quan hàng hóa từ Việt Nam sang Nga vẫn còn cao - điều này có thể làm "ăn mòn" lợi ích từ hiệp định thương mại tự do (FTA).

Đến tháng 10 cùng năm, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Malaysia, Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk thông báo hai bên đã thống nhất triển khai tuyến đường sắt dài hơn 2.200km kết nối hai nước qua lãnh thổ Trung Quốc và Mông Cổ.

Còn nhiều dư địa hợp tác

Trong chuyến thăm lần này, hợp tác năng lượng - dù không phải vấn đề mới - đã trở thành tâm điểm chú ý khi hai nước ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Giới quan sát Nga đánh giá đây là bước đi "kịp thời, mang tính chiến lược" trước nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ.

Theo truyền thông Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định dự án này không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng mà còn tạo động lực cho hợp tác công nghệ cao và nghiên cứu khoa học.

Song song đó, hợp tác với Tập đoàn Novatek cũng nhận nhiều đánh giá tích cực. Giám đốc điều hành Leonid Mikhelson cho biết doanh nghiệp đã ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khách hàng Việt Nam và sẵn sàng triển khai các lô hàng đầu tiên trong thời gian tới.

Ngoài năng lượng, hợp tác xây dựng tàu điện ngầm cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Ngày 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Matxcơva.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của Nga về lĩnh vực này.

Thủ tướng đề nghị phía Nga ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với hai thành phố, bao gồm đặt hàng nghiên cứu, tư vấn quy hoạch với tầm nhìn trăm năm nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên lập tổ công tác để bắt tay ngay vào triển khai các bước tiếp theo.

Chia sẻ tại diễn đàn doanh nghiệp ngày 24-3, ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga - cho biết nhu cầu thu hút đầu tư vào sản xuất nội địa tại Nga đang tăng rất mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về lao động, kể cả lao động phổ thông. Để tận dụng hiệu quả, ông Hoàng cho rằng cần nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng như hạn chế trong phương thức thanh toán, vận tải và tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Tác giả: DUY LINH

Nguồn tin: tuoitre.vn