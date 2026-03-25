Nghệ An: Tìm cách tháo gỡ vướng mắc hợp tác cấp nước thô giữa các doanh nghiệp

Ngày 24/3, đại diện Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam cùng lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng tỉnh Nghệ An họp bàn giải quyết những tồn tại trước đây liên quan đến vấn đề cung cấp nước thô cho nhà máy nước Cầu Bạch và Nhà máy nước Hưng Vĩnh.

Đồng thời đề xuất phương án hợp tác cung cấp nước thô thời gian tới, tập trung thảo luận các nội dung then chốt nhằm hài hòa lợi ích và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết, với vai trò “khách hàng”, doanh nghiệp nhận thấy còn tồn tại một số bất cập trong hợp đồng dịch vụ cấp nước thô đã ký trước đó.

Theo đó, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đề xuất ký mới hợp đồng mua bán nước thô, nhằm làm rõ tiêu chuẩn chất lượng, phương thức kiểm soát và cơ chế xử lý khi không đạt quy chuẩn.

Trụ sở Công ty CP Cấp nước Nghệ An.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam cho biết, doanh nghiệp đề nghị Công ty CP Cấp nước Nghệ An tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký, không đồng ý ký mới, đồng thời tuân thủ các phán quyết của tòa án liên quan đến tranh chấp hợp đồng số 04 năm 2015 giữa hai bên.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Quang Đạo, Chuyên viên Phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho rằng, hai doanh nghiệp cần sớm thống nhất để hợp tác, bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn cho người dân; đồng thời lưu ý chất lượng nước thô phải tuân thủ quy chuẩn quốc gia, việc lấy mẫu, phân tích cần thực hiện định kỳ và có sự giám sát của cơ quan chức năng.

Hệ thống đường ống cung cấp nước thô của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam.

Liên quan đến khối lượng và phạm vi cung cấp, các ý kiến đề nghị xác định rõ các nhà máy được cấp nguồn theo nhu cầu thực tế và quy hoạch địa phương; đồng thời quy định cụ thể chế tài trong hợp đồng để đảm bảo ràng buộc khi không thực hiện đúng cam kết sản lượng.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng: Đề nghị khi bàn về hợp đồng cần có thời hạn phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng cấp nước, đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài. Ngoài ra, các nội dung về phương thức thanh toán, điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm bồi thường và thời hạn hợp đồng cũng được các bên trao đổi.

Theo ông Nguyễn Trung Long, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính Nghệ An: "Việc xác định giá cần dựa trên cơ cấu chi phí hợp lý, có tính đến yếu tố thị trường và khả năng chi trả của đơn vị mua. Cơ chế điều chỉnh giá cũng cần được quy định rõ ràng, minh bạch, tránh biến động bất thường. Đồng thời, hai công ty cần phải họp bàn trước để thống nhất những nội dung cơ bản, hài hòa lợi ích để sớm đi đến tiếng nói chung, tránh những bất đồng kéo dài năm này qua năm khác".

Do còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, hai doanh nghiệp và các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục họp bàn tìm hướng giải quyết những vướng mắc tồn đọng trong thời gian tới.

Ngày 28/1/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận dịch vụ cung cấp nước thô là Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam với thời hạn 14 năm, bắt đầu từ tháng 6/2016, với giá bán năm đầu tiên là 1.950 đồng/m³ nước thô. Theo bản cam kết này thì đơn vị cấp nước thô sẽ được phép điều chỉnh tăng giá bán 2 năm/lần và mỗi lần tăng thêm 12%. UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 7206/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 22/12/2014, mở rộng dự án tại Quyết định 3731/QĐ-UBND ngày 3/8/2016. Và đến nay, Công ty CP Cấp nước Nghệ An đơn vị khách hàng tiếp nhận nước thô từ Nhà máy nước thô Sông Lam có đề xuất ký hợp đồng mới cho phù hợp với tình hình hiện tại nhưng Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam không đồng ý.

