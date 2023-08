Các đội trẻ Sông Lam Nghệ An bị chậm phụ cấp 7 tháng

Trụ sở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc các cầu thủ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa được nhận tiền phụ cấp hỗ trợ hàng tháng từ tỉnh Nghệ An.

Một cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An (xin giấu tên) cho biết: "Hằng tháng ngoài việc hỗ trợ chỗ ăn, ở tại câu lạc bộ thì chúng tôi còn nhận được khoản tiền hỗ trợ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay chúng tôi chưa nhận được khoản phụ cấp này".

Theo cầu thủ này, do sinh hoạt tập trung tại "lò" đào tạo mặc dù không phải lo chuyện ăn, ở nhưng khoản tiền phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng giúp họ trang trải một số chi phí sinh hoạt khác.

"Do không có tiền nên tôi phải làm thêm, bán hàng online", cầu thủ U21 này giãi bày.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An than thở chuyện họ bị chậm tiền phụ cấp hàng tháng trong thời gian dài.

Trước đó, gần kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều cầu thủ đội trẻ Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An lên mạng xã hội "kêu trời" về chuyện họ chưa nhận được khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng bị chậm trong nhiều tháng.

Trong năm 2022, các học viên tại đây nhận được nửa số tiền nói trên trong ba tháng đầu tiên của năm.

Theo tìm hiểu, ngoài tiền ăn thì mỗi học viên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An còn được nhận khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Hằng năm, nguồn kinh phí phụ cấp cho các cầu thủ trẻ ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An đều do ngân sách tỉnh Nghệ An chi trả và đơn vị tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long hỗ trợ một phần.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Nghĩa - giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - xác nhận có việc các cầu thủ thuộc trung tâm chưa nhận được phụ cấp hằng tháng.

"Chúng tôi phải cảm ơn nhà tài trợ Tân Long đã tạm chi những khoản như ăn, học, mua dụng cụ tập luyện cho các cháu. Nếu không có những khoản tạm chi kinh phí đó thì các đội trẻ không thể tham gia thi đấu các giải trẻ quốc gia.

Đến nay, các khoản phụ cấp hàng tháng cho các cầu thủ, chúng tôi vẫn phải chờ tỉnh giải ngân mới có thể chi được", ông Nghĩa nói.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, để duy trì, tạo nguồn vận động viên bóng đá trẻ, UBND tỉnh Nghệ An đã tăng mức đầu tư hằng năm từ 8 tỉ lên 30 tỉ đồng.

Từ trước đến nay, UBND tỉnh Nghệ An giao cho Sở Văn hóa và Thể thao đặt hàng Công ty cổ phần thể thao Sông Lam để đào tạo bóng đá trẻ. Trên cơ sở đó, sở sẽ ký hợp đồng với công ty sau đó cấp tiền cho lò đào tạo Sông Lam Nghệ An.

Sở này cũng từng tham mưu UBND tỉnh Nghệ An chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu giá nhưng sau hai lần không có nhà thầu nào tham gia.

Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An được thành lập từ năm 1979. Hiện nay câu lạc bộ đang được sự quản lý của Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An thuộc Tập đoàn Tân Long. Sông Lam Nghệ An đang có 12 lớp năng khiếu từ U9 đến U21 và đội tuyển trẻ (thi đấu hạng ba) với tổng cộng 215 vận động viên.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ