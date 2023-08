Nghệ An cất hết đội hình chính và thua ở bán kết

Gian lận tuổi, nhiều địa phương từng bị cấm dự giải trẻ Sau một tuần xảy ra nghi vấn gian lận tuổi của đội U11 Sông Lam Nghệ An, đến nay ban tổ chức giải chưa đưa ra kết luận về vụ việc. Trong lịch sử bóng đá trẻ, năm 2003, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi xác minh làm rõ đã ra quyết định cấm các đội bóng của Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Tây (cũ) không được thi đấu tại các giải U11 toàn quốc trong vòng 2 năm do gian lận tuổi. Riêng Nghệ An còn bị cấm thi đấu 2 năm với giải U13 và U15 toàn quốc. Đi cùng quyết định trên, VFF tước danh hiệu, thu hồi cúp, cờ, huy chương, thu lại tiền thưởng của các đội vi phạm là U11 Nghệ An (vô địch giải nhi đồng năm 2001, 2002), U13 Nghệ An (vô địch giải thiếu niên năm 2003), U11 Đắk Lắk (vô địch giải nhi đồng năm 2003), U11 Hà Tĩnh (á quân giải nhi đồng 2003), U11 Quảng Trị (đứng thứ ba giải nhi đồng 2003) và U15 Nghệ An (đoạt đồng giải ba 2003).