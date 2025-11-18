Mỡ máu cao nên kiêng gì? Những thực phẩm cần tránh để kiểm soát bệnh

Nhóm thực phẩm tốt cho người mỡ máu cao

Chất xơ và vitamin

Chất xơ giúp điều hòa rối loạn lipid máu bằng cách giảm hấp thụ chất béo và cholesterol. Người bệnh mỡ máu cao nên tăng cường rau xanh, củ quả, trái cây tươi. Vitamin trong các nhóm thực phẩm này cũng góp phần giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Rau xanh và giá đỗ là những thực phẩm đặc biệt có lợi.

Thịt trắng

Thịt gà, vịt, ngan là lựa chọn phù hợp vì chứa ít cholesterol hơn so với các loại thịt đỏ như bò, cừu, heo. Chuyển sang sử dụng thịt trắng giúp giảm nguy cơ tăng mỡ máu.

Ngũ cốc nguyên hạt

Bánh mì thô, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt là nguồn carbohydrate và chất xơ phức tạp giúp ổn định năng lượng, ít chất béo bão hòa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Dầu ôliu

Dầu ôliu chứa ít triglyceride và có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL), đồng thời duy trì cholesterol tốt (HDL). Tuy nhiên, do hàm lượng calo cao, người bệnh chỉ nên dùng tối đa hai muỗng canh mỗi ngày.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quyết định, giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch và hạn chế nguy cơ biến chứng

Mỡ máu cao kiêng ăn gì?

Để kiểm soát lipid máu hiệu quả, người bệnh cần hạn chế những thực phẩm làm tăng cholesterol và triglyceride dưới đây:

Thực phẩm giàu chất béo bão hòa và transfat

Đây là nhóm gây tăng mạnh cholesterol xấu, dễ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu. Người bệnh cần hạn chế:

Thịt đỏ nhiều mỡ: bò, heo ba chỉ, cừu

Đồ chiên rán: gà rán, khoai tây chiên, xúc xích chiên

Thực phẩm chế biến sẵn: xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, mì gói

Bánh kem, bơ thực vật, bánh ngọt, bánh quy công nghiệp chứa nhiều transfat

Nên ưu tiên dầu oliu, dầu hạt cải, dầu hướng dương hoặc dầu đậu nành khi nấu ăn.

Nội tạng động vật và da gia cầm

Gan, tim, cật, lòng và các món nướng từ nội tạng đều chứa lượng lớn cholesterol. Da gà, da vịt cũng dễ làm tăng mỡ máu. Người bệnh nên hạn chế tối đa hoặc loại bỏ khỏi chế độ ăn.

Thực phẩm nhiều đường và tinh bột tinh chế

Đường đơn và tinh bột trắng làm tăng nhanh triglyceride trong máu. Cần tránh:

Bánh kẹo, nước ngọt có gas, nước trái cây đóng chai, sữa đặc

Bánh mì trắng, cơm trắng, bún, phở, mì tinh chế

Người bệnh nên thay thế bằng gạo lứt, yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Uống nhiều rượu bia làm tăng triglyceride, gây tổn thương gan và rối loạn chuyển hóa chất béo. Người bị mỡ máu cao cần hạn chế tối đa hoặc ngừng hẳn đồ uống có cồn.

Thực phẩm nhiều muối

Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn ảnh hưởng gián tiếp tới rối loạn lipid máu. Cần hạn chế:

Đồ muối chua: dưa, cà

Mắm, nước tương, nước mắm, đồ hộp

Khi nấu ăn, nên giảm lượng muối, bột nêm và hạn chế sử dụng nước chấm.

Thực phẩm giàu cholesterol

Một số loại hải sản như tôm, cua, mực chứa nhiều cholesterol. Người bệnh không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn điều độ, ưu tiên các cách chế biến lành mạnh như hấp, luộc.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn