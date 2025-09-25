Mô hình "Công an xã nuôi em" thắp sáng ước mơ nơi đại ngàn Tam Thái

Em Minh Châu xúc động nhận phần quà hỗ trợ từ những "người cha, người mẹ" đặc biệt

Những mảnh đời bé nhỏ còn nhiều thiếu thốn

Chúng tôi đến bản Phồng, xã Tam Thái vào một ngày nắng nhạt. Con đường gập ghềnh uốn quanh sườn núi đưa bước chân qua những nếp nhà sàn thưa thớt, nép mình giữa màu xanh đại ngàn. Nơi ấy, cuộc sống còn nhiều chật vật, những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, có em sớm thiếu đi vòng tay chở che của cha hoặc bóng dáng của mẹ.

Trong số đó, câu chuyện của Vi Thị Minh Châu (SN 2014) và Vi Văn Sâm (SN 2015) khiến chúng tôi càng lắng lòng. Cả hai em cùng đang học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp nhưng tuổi thơ đã in hằn nỗi thiệt thòi khi thiếu vắng tình thân ruột thịt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Thái cùng cán bộ Hội phụ nữ thăm hỏi, động viên em Vi Văn Sâm tại bản Phồng

Trong căn nhà nhỏ chênh vênh bên triền núi, Minh Châu - cô bé út trong gia đình có hai anh em - vẫn ngày ngày phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp khi trở về sau buổi học. Bố em mất sớm, mẹ em - chị Viêng Thị Chín (SN 1970) - một mình gồng gánh cả gia đình với đôi vai gầy guộc, sức khỏe ngày càng hao mòn. Tuổi thơ của Châu vì thế cũng sớm nhuốm màu lam lũ nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên ước mơ giản dị: "Con chỉ mong mẹ khỏe để còn ở bên con. Con sẽ cố gắng học giỏi, sau này đi làm, đỡ đần mẹ!".

Trong những ngày chênh vênh ấy, khi nghe tin Công an xã Tam Thái sẽ nhận đỡ đầu con, chị Chín òa khóc. Không phải vì số tiền 500.000 đồng hỗ trợ mỗi tháng, mà vì chị thấy con mình được quan tâm, được yêu thương. "Người mẹ nào cũng chỉ mong con có chỗ dựa. Giờ thì tôi yên tâm hơn rồi", chị nghẹn ngào nói.

Nếu Minh Châu thiếu vắng tình cha thì ở một nếp nhà khác trong bản, cậu bé Vi Văn Sâm (SN 2015) lại sớm thiếu vắng bàn tay mẹ. Sâm là con út trong gia đình có 4 anh em, mẹ mất khi em còn rất nhỏ, để lại khoảng trống không gì bù đắp được. Bố em - anh Vy Văn Mậu (SN 1974) -một mình gồng gánh vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, chật vật nuôi con. "Nhiều khi chỉ mong có thêm đôi tay để lo cho các con. Giờ được Công an xã hỗ trợ, tôi cảm thấy gánh nặng vơi đi, các cháu cũng bớt thiệt thòi", anh Mậu bùi ngùi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Thái tặng quà nhân ngày Tết Thiếu nhi cho cháu Minh Châu và cháu Văn Sâm

Từ ngày có các chú công an đồng hành, Sâm trở nên tự tin hơn, học hành chăm chỉ, không còn mặc cảm với bạn bè. Mỗi lần được các chú đến thăm, em lại hồn nhiên khoe: "Con muốn sau này làm công an như các chú, để giúp đỡ nhiều người nghèo khó".

Vòng tay của những chiến sĩ công an xã

Mô hình "Công an xã nuôi em" ở Tam Thái được khởi xướng từ chính sự trăn trở của những người chiến sĩ trước hoàn cảnh khốn khó của trẻ em bản làng. Các cán bộ, chiến sĩ đã cùng nhau trích tiền lương, tự nguyện đóng góp để tạo quỹ đỡ đầu. Mỗi em nhỏ sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi - số tiền tuy không lớn nhưng chất chứa tình cảm sâu nặng.

Chia sẻ về mô hình, Đại úy Đặng Thái Lương, Trưởng Công an xã Tam Thái, tâm sự: "Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, chúng tôi còn có trách nhiệm sẻ chia với nhân dân, đặc biệt là trẻ em - những mầm non của bản làng. Việc nhận đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ tiền, mà quan trọng hơn là mang lại niềm tin, động lực để các em tiếp tục học tập, vững bước trong đời. Trong thời gian tới, Công an xã Tam Thái sẽ tiếp tục rà soát, kêu gọi nguồn lực để có thêm nhiều em nhỏ được tiếp sức đến trường. Chúng tôi hy vọng, tình cảm này sẽ giúp các em không thấy mình bị bỏ lại phía sau".

Đại úy Đặng Thái Lương - Trưởng Công an xã Tam Thái - trò chuyện, động viên quá trình học tập của cháu Minh Châu

Không chỉ hỗ trợ vật chất, những "người cha nuôi, mẹ nuôi" đặc biệt ấy còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các em trong học tập và sinh hoạt. Những bữa cơm chung, những cuốn sách mới, hay đơn giản chỉ là những lời dặn dò ân cần đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp các em cảm nhận rõ rang rằng, mình không hề đơn độc trên hành trình đến trường.

Ông Viêng Thanh Toán, người dân bản Phồng, bày tỏ: "Bà con chúng tôi cảm phục lắm. Các anh công an không chỉ giữ yên bình cho bản làng mà còn lo cho con cháu chúng tôi. Việc làm này thật sự nhân văn, làm ấm lòng dân bản".

Đánh gia cao về ý nghĩa của mô hình, bà Vi Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thái - bày tỏ: "Mô hình 'Công an xã nuôi em' thật sự có ý nghĩa nhân văn. Ở vùng sâu vùng xa này, phụ nữ và trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi, nên sự đồng hành của lực lượng Công an không chỉ là hỗ trợ vật chất, giảm gánh nặng cho gia đình mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, gắn bó tình cảm quân - dân. Hội LHPN xã sẽ phối hợp để nhân rộng mô hình, để có thêm nhiều trẻ được tiếp sức đến trường".

Giữa đại ngàn Tam Thái, mô hình "Công an xã nuôi em" không chỉ thắp sáng ước mơ cho những mảnh đời thiếu hụt, mà còn gieo những hạt mầm nhân văn, để tiếng cười trẻ thơ mãi trong trẻo vang lên giữa núi rừng.

