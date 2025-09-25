Mitsubishi Xpander 2025 từ 659 triệu đồng, 'bằng xương bằng thịt' tại đại lý

Mitsubishi Việt Nam đã chính thức cho ra mắt thị trường phiên bản nâng cấp mới của bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025, khẳng định vị thế mẫu MPV bán chạy hàng đầu thị trường và phân khúc.
Về mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2025 nâng cấp, xe mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng và có một số tinh chỉnh tạo nên nét cá tính riêng. Với phong cách “Năng động & Tinh tế” (Dynamic & Sophisticated), chiếc MPV Xpander mang dáng dấp năng động, tinh tế của dòng xe crossover.
Phần đầu xe, hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Full LED T-Shape kết hợp với dải đèn định vị ban ngày với thấu kính tinh chỉnh sắc nét, nối liền với chi tiết chrome mờ trên lưới tản nhiệt, tạo vẻ bề thế và hiện đại. Cụm đèn sương mù LED với độ sáng rõ ràng hơn, gây ấn tượng khi kết hợp với dải đèn định vị ban ngày.
Điểm nhấn ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu dạng T-Shape đặc trưng đồng bộ với thiết kế đèn ban ngày phía trước, dễ dàng nhận diện ở mọi góc nhìn. Mâm xe hợp kim 17 inch hai tông màu thiết kế hoàn toàn mới, cấu trúc đa chấu với các nan dài sắc nét, hài hòa với tổng thể của xe.
Khu vực cản sau xe được tinh chỉnh với các đường gân dập nổi kết nối liền mạch từ trước ra sau. Hai đèn phản quang được bố trí theo phương ngang, đặt dưới dải đường gân dập nổi, tạo điểm nhấn thị giác và củng cố hình ảnh bề thế.
Nội thất Xpander phiên bản mới được nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm lái thoải mái với không gian 7 chỗ ngồi linh hoạt và rộng rãi.
Khu vực trung tâm với thiết kế theo phương ngang Horizontal Axis, mở rộng tầm quan sát cho người lái và cả ba hàng ghế. Tông màu chủ đạo là đen với đường chỉ khâu nổi màu vàng. Một số chi tiết nhựa được phủ sơn theo kiểu carbon.
Xpander AT Premium 2025 phiên bản nâng cấp sở hữu màn hình giải trí 10 inch sắc nét với kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây mang đến không gian giải trí phong phú cho hành khách.
Điểm mới trên Xpander 2025 là vô lăng 3 chấu với các phím chức năng, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch (có thể tùy chọn chế độ “Classic” mô phòng đồng hồ analog truyền thống, hoặc chế độ “Enhance” với các thông tin trực quan.
Các trang bị tiện lợi khác như sạc không dây, điều hòa kỹ thuật số và các hộc chứa đồ thông minh cũng góp phần tối ưu tiện nghi cho người dùng.Đặc biệt, chiếc MPV Xpander AT Premium 2025 có bổ sung thêm cao su giảm chấn, giúp giảm rung lắc khi di chuyển trên các cung đường gồ ghề.
Xpander phiên bản mới vẫn dùng động cơ 1.5L MIVEC, sản sinh công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm; kết hợp hộp số AT 4 cấp. Động cơ này có khả năng vận hành bền bỉ, linh hoạt và ổn định trên nhiều cung đường, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu một cách tối ưu.
Nhờ khoảng sáng gầm lớn, chiếc MPV Xpander dễ dàng di chuyển qua nhiều địa hình. Đặc biệt, trên Xpander đã bổ sung thêm Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động – AYC (Active Yaw Control) tăng cường sự an toàn và ổn định khi di chuyển trên đường trơn trượt hoặc vào cua gấp.
Xpander 2025 bổ sung thêm túi khí hông tại hàng ghế trước và túi khí rèm, nâng tổng số túi khí lên 6. Ngoài ra còn có các trang bị an toàn cao cấp như phanh tay điện tử (EPB) và giữ phanh tự động (Auto Hold), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)...
Tác giả: Tâm Võ
Nguồn tin: kienthuc.net.vn