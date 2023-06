Miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà", gấp rút hoàn thành tiến độ "70 ngày, đêm"

Theo đó, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa ở Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương, các tổ công tác đã đến trực tiếp thu nhận hồ sơ CCCD cho Nhân dân tại các thôn, xóm, bản 21 huyện, thành thị, dù là nơi xa xôi nhất.

Công an huyện Kỳ Sơn đang gấp rút hoàn thành làm CCCD cho những công dân cuối cùng trên địa bàn (đủ điều kiện), cố gắng về đích sớm trong chiến dịch “70 ngày, đêm”

Ghi nhận tại một điểm cấp CCCD lưu động cho người dân tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Bản Huồi Xui nằm dưới chân đỉnh Huồi Xác, có 48 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu. 100% bà con ở bản Huồi Xui là dân tộc Khơ Mú, đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Tổ công tác (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Kỳ Sơn) phải mất nhiều giờ đồng hồ băng qua hàng chục km đường đồi núi với “tay xách nách mang” đủ các loại thiết bị (máy tính, máy ảnh, máy lăn dấu vân tay…) dưới cái nắng cháy da của vùng miền Tây xứ Nghệ, Tổ công tác mới đến được đến bản Huổi Xui, một trong những bản làng xa xôi nhất thuộc xã biên giới Keng Đu của huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Những ngày này, nhiệt độ ban ngày ở miền Tây xứ Nghệ có lúc lên đến 42oC, bà con vẫn không quản ngại thời tiết, đến điểm lưu động thu nhận hồ sơ CCCD từ rất sớm.

Những hình ảnh đẹp về các cán bộ, chiến sĩ làm CCCD cho bà con của Công an huyện Tương Dương

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tương Dương nhiệt tình, tận tụy hỗ trợ người dân các bước thu nhận CCCD

Tổ công tác đã tận tụy từ việc hướng dẫn bà con làm CCCD thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan, chỉnh sửa tư thế khi chụp ảnh, lấy dấu vân tay… Cùng với sự nhiệt tình, thân thiện, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ tổ công tác và sự phối hợp tích cực của bà con, công tác cấp CCCD diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi.

Công an huyện Thanh Chương đến tận nhà làm CCCD cho người già, người ốm yếu, neo đơn…

Công an huyện Thanh Chương đang nỗ lực thu nhận hồ sơ CCCD cho những công dân (đủ điều kiện) cuối cùng trên địa bàn huyện

Tại xã biên giới Môn Sơn, huyện miền núi rẻo cao Con Cuông, với đặc thù khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, đồng bào chủ yếu là người dân tộc Đan Lai, sinh sống không tập trung, trình độ nhận thức của người dân chưa cao, thậm chí nhiều người không biết chữ, không có khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông, nhiều người còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ CCCD. Về với bản làng đúng mùa nương rẫy, bởi vậy ngay sau khi đến điểm tập kết, không kịp nghỉ ngơi, cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương chuẩn bị các thiết bị cần thiết để đón bà con dân bản đến làm các thủ tục cấp CCCD một cách sớm nhất.

Với quyết tâm cao nhất, đến thời điểm hiện tại (30/5/2023), Công an huyện Yên Thành hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn

Với quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước thời hạn Chính phủ và Bộ Công an giao trong chiến dịch “70 ngày, đêm” - 100% người dân (đủ điều kiện) trên địa bàn Nghệ An được cấp CCCD trước ngày 30/6/2023, trong khi đó khối lượng và yêu cầu công việc đặt ra khá lớn, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên”, các cán bộ, chiến sĩ trẻ từ các Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, xung kích, đi đầu tham gia trong chiến dịch này.

Huyện Diễn Châu là đơn vị đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn

Với phương châm “thần tốc, sáng tạo; phát huy cao độ các nguồn lực”, “chưa hết việc là chưa hết giờ”, thực hiện đợt cao điểm “70 ngày, đêm”, cấp CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh, nhất là bà con các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa… Gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an Nghệ An đã được tăng cường cùng các tổ công tác lưu động xuống tận thôn, xóm, bản để cấp CCCD cho bà con, bất kể ngoài giờ, ban đêm và ngày nghỉ. Đối với người già yếu, ốm đau, người neo đơn, tổ công tác đến tận nhà để cấp CCCD. Đợt cao điểm “70 ngày, đêm” lần này, với công dân có hộ khẩu ngoài địa phương nhưng cư trú trên địa bàn Nghệ An cũng được Công an sở tại cấp CCCD kể cả công dân cư trú ngoại tỉnh.

Với mục tiêu về đích sớm trong chiến dịch “70 ngày, đêm”, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã lưu động, tăng cường, phối hợp với Công an các huyện miền núi làm CCCD cho bà con

Ngoài việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, lực lượng Công an Nghệ An còn đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Tính từ ngày 20/4/2023 đến 25/5/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã thu nhận hơn 50.000 hồ sơ CCCD cho công dân. Và từ ngày 20/4/2023 đến ngày 25/5/2023, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Diễn Châu đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Chiến dịch “70 ngày, đêm” cấp CCCD đang bước sang giai đoạn cuối, nhiều địa phương đã hoàn thành, về đích sớm chiến dịch “70 ngày, đêm”. Hiện, các cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở vẫn đang miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, để làm thủ tục cấp CCCD cho những công dân (đủ điều kiện) cuối cùng, góp phần đưa chiến dịch “70 ngày, đêm” trên toàn tỉnh Nghệ An về đích sớm. Quá trình làm nhiệm vụ CCCD, biết bao câu chuyện, hình ảnh đẹp về việc làm ý nghĩa, nhân văn với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của màu áo bình dị, nhiệt huyết, tận tụy Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu đã để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng Nhân dân.

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn