Có nên mua xe ôtô đã khai tử tại Việt Nam?

Nhiều người không ngại mua lại chiếc ôtô đã bị "khai tử" (xe ngừng sản xuất, ngừng phân phối, không còn nằm trong danh mục sản phẩm phân phối của hãng xe) bởi vì thích trải nghiệm, thích đắm chìm vào những cảm giác mà chỉ dòng xe đó mới tạo ra được. Và, cùng có một số ít chi tiền mua ôtô đã bị khai tử để "sưu tầm", lưu giữ kỷ niệm đặc biệt về nó.

Xét về phương diện kinh tế, những chiếc ôtô đã ngừng sản xuất thường được rao bán với giá rất mềm nhưng kèm theo đó là nỗi lo về vấn đề hậu mãi, nhanh mất giá. Một số mẫu xe rơi vào trường hợp khó thanh khoản.

Mua ôtô bị "khai tử" được lợi gì?

Thuận theo tiến trình phát triển của thị trường ôtô Việt, không ít mẫu xe đã đến và "ra đi" trong âm thầm mỗi khi hãng xe quyết định chạy theo chiến lược cạnh tranh hoặc muốn tìm phương pháp tiếp cận khách hàng mới.

Đại đa số các mẫu xe bị khai tử tại Việt Nam là xe có doanh số thấp (như Suzuki Ciaz, Mazda BT-50, Ford EcoSport, Lexus IS,...) hoặc bị thay thế bằng mẫu xe khác/phiên bản khác phù hợp với xu thế và thị hiếu người dùng (như: Hyundai Kona ngừng bán để thay thế bằng Hyundai Creta. Suzuki XL7 bản xăng ngừng bán để nhượng chỗ cho XL7 Hybrid,...).

Cũng có những mẫu xe đang được ưa chuộng phải nhận "án tử" vì hãng xe chuyển đổi mục đích sản xuất như loạt xe xăng của VinFast bao gồm (Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0),...

Điểm cộng của những mẫu xe đã khai tử là giá chuyển nhượng trên sàn xe cũ thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc. Đây rõ ràng là một điểm lợi nghiêng hẳn về phía người mua khi mà cùng tầm giá nhưng người dùng vẫn có những chọn lựa chất lượng tốt hơn hoặc phân khúc cao hơn.

Chẳng hạn như trường hợp của Vinfast Lux A2.0 - mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong thuộc phân khúc sedan cỡ D đã bị khai tử. Hiện tại trên các trang thương mại điện tử, giá xe Vinfast Lux A2.0 đời 2022 cũ đang định vị quanh mốc 490-700 triệu đồng.

Với tầm giá này, bạn có thể mua xe mới nhưng chỉ chọn giới hạn trong các mẫu xe cỡ nhỏ vốn rất chật trội và thiếu nhiều tính năng hiện đại.

Theo nhận định của giới chuyên môn, các mẫu xe khai tử cũng dễ tìm mua hơn do nguồn cung nhiều và tâm lý e ngại những mẫu xe đã dừng sản xuất nên những người có nhu cầu thoải mái tiếp cận.

Những điều cần chú ý khi mua xe ngừng sản xuất

Đa số người mua đều nghĩ rằng mua một chiếc xe đã bị khai tử giống như một "đứa con" bị bỏ rơi, không còn nhận được sự hậu thuẫn của hãng xe nên gặp khó khăn về vấn đề sửa chữa, thay thế phụ tùng. Khi nhà sản xuất đã khoá danh sách sản xuất thì việc tìm kiếm phụ tùng là vấn đề nan giải, làm tăng chi phí bảo dưỡng.

Tuy nhiên, một số mẫu xe đã bị khai tử nhưng nhà sản xuất vẫn áp dụng chính sách bảo hành bình thường, thậm chí tăng thời gian bảo hành. Vấn đề thay thế linh kiện, phụ tùng mỗi khi hỏng hóc cũng không đáng ngại bởi hiện nay, ngoài các hãng xe thì vẫn có những bên thứ 3 cung cấp phụ tùng cho người có nhu cầu.

Mất giá khi bán lại - Đó là điều thường gặp. Ôtô bị khai tử thường thiếu một số trang bị, công nghệ tiên tiến mà hãng xe chưa kịp cập nhật. Điều này có thể sẽ tác động đến giá trị khi trao đổi, bán lại.

Không có sự đúng - sai nào trong việc nên hay không nên mua ôtô đã bị khai tử. Chỉ có sự phù hợp và chưa phù hợp mà thôi. Nếu bạn đang cần tìm một chiếc xe chất lượng, giá tốt, sử dụng lâu dài và không quan tâm đến giá trị trao đổi sau này thì mua xe khai tử là quyết định đúng đắn. Còn nếu bạn đề cao dịch vụ hậu mãi, chi phí bảo dưỡng và khả năng giữ giá thì nên chuyển hướng sang những lựa chọn khác tối ưu hơn.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn