Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào trở lại, kéo dài 2 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ, các nơi khác có mưa nhỏ rải rác do tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch đông.

Từ mai, miền Bắc giảm mưa, tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.

Dự báo, đến ngày 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác trở lại do đón thêm đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/3

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 19-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn