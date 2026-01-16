Miền Bắc có khả năng rét đậm, rét hại trong những ngày tới

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã xây dựng bản dự báo thời tiết chi tiết phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, diễn ra trong thời gian từ ngày 19 đến 25/1/2026, nhằm đảm bảo công tác tổ chức và các hoạt động liên quan diễn ra thuận lợi, an toàn. "Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng", ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

"Trong hai ngày 18–19/1/2026, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều và đêm từ 20 - 21/1/2026, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng xuất hiện mưa, thời tiết chuyển rét. Đáng lưu ý, trong giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1/2026, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, riêng vùng núi có nơi rét hại, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và đi lại", ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Khu vực Trung Bộ, từ 18–20/1/2026, thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, đêm và sáng trời rét. Từ 21–23/1/2026, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác. Đến 24–25/01/2026, thời tiết ổn định trở lại, ít mưa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 18–25/1/2026, thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Riêng Tây Nguyên, đêm và sáng trời rét, cần lưu ý giữ ấm.

"Riêng khu vực Hà Nội, từ 18–20/1/2026, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày có nắng, đêm và sáng trời rét. Chiều và đêm 20–21/1/2026, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, có mưa. Từ 21–25/1/2026, Hà Nội có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 11–13 độ C, cao nhất ban ngày 15–17 độ C", ông Mai Văn Khiêm nhận định thêm.

Chi tiết thời tiết tại khu vực Hà Nội từ ngày 18-25/1/2026

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV