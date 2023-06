Miền Bắc nắng nóng cả ngày, chiều tối đổ mưa

Xã hội

Các tỉnh thành ở miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt ở mức cao trên 37 độ C trong ngày hôm nay, trời oi bức nhưng về chiều tối chuyển mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ nóng trên 39 độ C.