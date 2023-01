Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh

Từ ngày 15/1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 15/1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét.

Từ chiều và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ thời gian này phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 14-17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 14/1 đến ngày 15/1, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 15-18/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 2, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh. Miền Bắc và Bắc Trung bộ nhiều ngày có thể xảy ra rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 2, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực núi cao.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong