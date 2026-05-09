Messi không đánh giá cao việc bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026

Messi cho rằng Argentina lúc này không đủ sức bảo vệ ngôi vương tại World Cup.

Lionel Messi thừa nhận tuyển Argentina không bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên số một, dù vẫn mang tham vọng bảo vệ ngôi vương từng giành được tại Qatar năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pollo Alvarez hôm 8/5, Messi cho rằng Argentina hiện không sở hữu trạng thái ổn định và chiều sâu lực lượng tốt bằng một số đội tuyển hàng đầu khác. Dù vậy, thủ quân của nhà đương kim vô địch khẳng định tuyển Argentina vẫn sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất.

“Argentina sẽ luôn cạnh tranh và chiến đấu hết mình như cách tập thể này đã làm trong nhiều năm qua”, Messi chia sẻ.

Theo siêu sao đang khoác áo Inter Miami, Pháp tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu cùng hàng loạt cầu thủ đẳng cấp cao. Messi đánh giá đội tuyển Pháp duy trì được chất lượng chuyên môn rất ổn định sau nhiều năm thành công liên tiếp ở các giải đấu lớn.

Phát ngôn có phần khiêm tốn nhưng cũng rất thực tế từ ngôi sao số một của tuyển Argentina.

Bên cạnh đó, Messi cũng dành sự tôn trọng lớn cho Tây Ban Nha và Brazil. Đặc biệt với Brazil, anh cho rằng đội bóng này luôn nguy hiểm ở mọi kỳ World Cup, bất chấp phong độ gần đây không thật sự thuyết phục.

“Brazil có thể không ở thời điểm tốt nhất, nhưng họ luôn là ứng viên và luôn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu”, Messi nhận định.

Ngoài ba cái tên kể trên, đội trưởng Argentina còn nhắc đến Đức, Anh và Bồ Đào Nha như những tập thể đủ sức tạo nên khác biệt tại World Cup 2026.

Dẫu vậy, Messi tin rằng World Cup luôn tồn tại những bất ngờ khó lường. Anh cho rằng giải đấu năm nay hoàn toàn có thể xuất hiện thêm các hiện tượng giống cách Morocco từng gây tiếng vang tại Qatar 2022. Bên cạnh Morocco, Messi cũng nhắc đến Ecuador như một đội tuyển đáng chú ý.

Ở tuổi 38, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Chính vì vậy, mọi phát biểu của anh trước giải đấu đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và truyền thông toàn cầu.

Argentina của Messi nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của Algerie, Áo và Jordan. Đây được cho là bảng đấu dễ thở, tạo đà cho công cuộc bảo vệ ngôi vương của đội bóng sọc xanh trắng. Tất nhiên những phát ngôn của Messi có phần khiêm tốn nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta xem nhẹ sức mạnh của họ tại kỳ World Cup trên đất Mỹ.

Tác giả: Thái Viên

Nguồn tin: znews.vn