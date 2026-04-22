Cận cảnh căn hộ 39m² khiến hàng triệu người mê mẩn

Căn hộ của cô gái sinh năm 1991 tại Bắc Kinh, có diện tích sử dụng chỉ 39m² nhưng đang khiến hơn 2 triệu người quan tâm. Ảnh: Tóutíao
Ban đầu, bố cục của căn hộ khá đơn giản, gồm không gian mở. Sau khi cải tạo, căn hộ được phân chia hợp lý hơn nhưng vẫn giữ cảm giác thoáng. Ảnh: Tóutíao
Hai cửa ra vào gộp thành một để tạo thêm diện tích đặt tủ lưu trữ. Phòng khách thu hẹp nhằm bổ sung khu vực bàn ăn. Ảnh: Tóutíao
Gam màu trung tính như trắng, gỗ sáng giúp không gian trông rộng hơn. Ảnh: Tóutíao
Phòng khách thiết kế đơn giản với sofa trắng và thảm xám nhạt. Ảnh: Tóutíao
Bàn ăn đặt giữa phòng khách và phòng ngủ, tạo cảm giác mềm mại trong việc phân chia không gian. Ảnh: Tóutíao
Phòng ngủ gần ban công, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nội thất gỗ kết hợp màu kem giúp tạo cảm giác thư giãn. Ảnh: Tóutíao
Bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ đặt cạnh cửa sổ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Tóutíao
Khu vực ban công được cải tạo thành không gian riêng cho mèo. Ảnh: Tóutíao
Bếp hình chữ L, giúp tối ưu diện tích mặt bàn. Ảnh: Tóutíao
Phòng tắm sử dụng kính mờ ngăn khu vực tắm, giúp hạn chế nước bắn ra ngoài. Ảnh: Tóutíao
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn