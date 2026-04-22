Cận cảnh căn hộ 39m² khiến hàng triệu người mê mẩn

Dù chưa đến 40m², căn hộ của cô gái 9X vẫn khiến hơn 2 triệu người quan tâm nhờ cách bố trí thông minh, tối ưu ánh sáng và tiện nghi.

Căn hộ của cô gái sinh năm 1991 tại Bắc Kinh, có diện tích sử dụng chỉ 39m² nhưng đang khiến hơn 2 triệu người quan tâm. Ảnh: Tóutíao

Ban đầu, bố cục của căn hộ khá đơn giản, gồm không gian mở. Sau khi cải tạo, căn hộ được phân chia hợp lý hơn nhưng vẫn giữ cảm giác thoáng. Ảnh: Tóutíao

Hai cửa ra vào gộp thành một để tạo thêm diện tích đặt tủ lưu trữ. Phòng khách thu hẹp nhằm bổ sung khu vực bàn ăn. Ảnh: Tóutíao

Gam màu trung tính như trắng, gỗ sáng giúp không gian trông rộng hơn. Ảnh: Tóutíao

Phòng khách thiết kế đơn giản với sofa trắng và thảm xám nhạt. Ảnh: Tóutíao

Bàn ăn đặt giữa phòng khách và phòng ngủ, tạo cảm giác mềm mại trong việc phân chia không gian. Ảnh: Tóutíao

Phòng ngủ gần ban công, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nội thất gỗ kết hợp màu kem giúp tạo cảm giác thư giãn. Ảnh: Tóutíao

Bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ đặt cạnh cửa sổ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Tóutíao

Khu vực ban công được cải tạo thành không gian riêng cho mèo. Ảnh: Tóutíao

Bếp hình chữ L, giúp tối ưu diện tích mặt bàn. Ảnh: Tóutíao

Phòng tắm sử dụng kính mờ ngăn khu vực tắm, giúp hạn chế nước bắn ra ngoài. Ảnh: Tóutíao

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: hàng triệu người mê mẩn ,Căn hộ 39m² ,cô gái 9X ,Cận cảnh ,căn hộ

