Mẹ Việt Nam anh hùng gần nửa thế kỷ khóc tìm 2 con liệt sĩ

"Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ"

Gần 100 tuổi, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm (SN 1927), trú tại thôn Thủy Hồng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đi lại khó khăn do tuổi cao, sức yếu. Tuy nhiên, khi hỏi về 2 người con trai là liệt sĩ đã anh dũng hi sinh, mẹ vẫn nhớ như in từng kỷ niệm. "Ngày ấy, chiến tranh ác liệt, để con đi thì dễ mất, nhưng giữ con lại thì mất nước", mẹ Năm nói.

Mẹ Năm và gia đình hi vọng tìm thấy hài cốt 2 liệt sĩ để đưa về.

Mẹ Năm có 11 người con (5 trai, 6 gái). Khi chiến sự ngày càng diễn ra ác liệt, Mỹ tăng cường ném bom khắp hai miền Bắc - Nam, mẹ Năm tiễn người con thứ 2 của mình lên đường nhập ngũ. Tiếp đó, vào năm 1972, anh Nguyễn Văn Mão (SN 1950, con trai thứ 3) cũng tình nguyện xung phong đăng ký tuyển nghĩa vụ quân sự.

Lòng mẹ Năm vô cùng rối bời, vì con trai thứ 2 đang chiến đấu ở chiến trường vẫn bặt vô âm tín, nhưng anh Mão cứ nhất quyết nên mẹ Năm đành phải chiều lòng. Ngày con trai lên đường, mẹ Năm theo tiễn con đến tận Rú Nguộc cách nhà hơn 5 cây số, dõi theo từng bước chân, khi bóng những chiếc xe chở anh Mão cùng đồng đội khuất hẳn mới chịu trở về.

Suốt mấy năm anh Mão ở chiến trường, gia đình không nhận được tin tức gì. Đến khi có thông tin thì là lúc giấy báo tử được đưa về. Đó là một ngày vào tháng 2/1975, cách ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước chỉ còn 2 tháng nữa. Anh Mão hi sinh khi đang là Thượng sỹ, chức vụ Tiểu đội trưởng tại chiến trường B4 (Chiến trường Bình Trị Thiên - Huế).

Đến năm 1983, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1960, người con thứ 7) của vợ chồng mẹ Năm cũng tạm gác những ước mơ còn dang dở để nhập ngũ tham gia trận chiến chống lại Pol Pot – Ieng Sary bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giúp nhân dân nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Lần này, nỗi bất an, lo lắng của mẹ Năm tăng lên gấp bội. Mẹ không muốn mất con thêm lần nào nữa, thế nhưng đất nước đang cần con nên mẹ Năm nén những giọt nước mắt vào trong để tiễn con lên đường.

Trong những tháng ngày con trai làm nhiệm vụ trên đất bạn, ở quê nhà, lòng mẹ Năm như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, thấp thỏm một dự cảm chẳng lành. Vào một ngày giữa tháng 2/1984, mẹ Năm nhận được tin con trai Nguyễn Văn Minh đã hi sinh ở huyện Preah Sdach, tỉnh Pray Veng, Campuchia.

Mấy tháng trời, mẹ Năm nằm ôm bức ảnh hiếm hoi chụp con trai mà khóc. Nỗi đau quá lớn khiến sức khoẻ của mẹ Năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng của mẹ cũng do thương nhớ con nên qua đời sau đó.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm.

Tổ quốc đã ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của gia đình. Mẹ Nguyễn Thị Năm đã được Nhà nước công nhận danh hiệu cao quý: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, mẹ Năm đang sống với người con thứ 2 là ông Nguyễn Thanh Hải - người lính từng tham gia chiến trường B.

Ông Hải trầm ngâm chia sẻ: "Điều đau đáu nhất của mẹ tôi và gia đình là đến bây giờ vẫn chưa tìm được hài cốt hai em để đưa về quê cha đất tổ. Nhiều hôm thấy mẹ khóc, tôi cũng không cầm được lòng, thương nhớ hai người em trai đang không biết nằm ở đâu".

Tri ân, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng

Nhằm tri ân công lao to lớn của mẹ Nguyễn Thị Năm và gia đình, năm 2017, Công an tỉnh Nghệ An đã nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời. Bên cạnh mức trợ cấp hàng tháng, thì những ngày lễ tết và cuối tuần, các chiến sĩ Công an Nghệ An đều sắp xếp công việc thay nhau đến thăm hỏi mẹ Năm.

Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Trưởng ban Phụ nữ, Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ, đây là việc làm thể hiện tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói chung và mẹ Nguyễn Thị Năm nói riêng.

Đồng thời, đây cũng là những việc làm ý nghĩa để động viên tinh thần và giúp đỡ, cải thiện đời sống vật chất, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, tạo cho mẹ Năm sự phấn khởi an tâm, vui hưởng tuổi già.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), đoàn công tác do Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, cũng đã đến thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Năm.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Hồng Quang ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng. Thế hệ hôm nay mãi khắc ghi công lao những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra người con anh hùng cho một dân tộc anh hùng.

Những cống hiến đó luôn được các thế hệ Công an Nghệ An trân trọng, biết ơn và là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, rèn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương cho biết, trên địa bàn xã có 7 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng đến nay chỉ còn mẹ Nguyễn Thị Năm còn sống. "Mẹ đã mất mát quá lớn, nhưng mẹ không cô đơn. Ngôi nhà nhỏ của mẹ luôn đầy ắp những lời thăm hỏi chan chứa yêu thương, với những món quà ấm áp của hàng xóm, chính quyền địa phương", ông Tam nói.

