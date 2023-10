Chắc hẳn với nhiều người, ai cũng từng trải qua cảm giác nấu cơm nhưng quên bật nút. Trước tình huống "dở khóc dở cười" này, mỗi gia đình lại có một phản ứng khác nhau. Tức giận hay nở nụ cười tươi, chính là lựa chọn của mỗi chúng ta, cũng chính là quyết định để khiến không khí gia đình tiếp tục vui vẻ hay chỉ toàn phiền muộn.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Mẹ nấu cơm quên bật nút và cách ứng xử dễ thương của 2 bố con. Nguồn: Tiktok)

Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống người mẹ quên bật nút nồi cơm, khi thức ăn đã dọn mâm sẵn sàng, người mẹ mở nồi cơm ra thì ngớ người khi phát hiện cơm còn "sống nhăn".

Trước tình huống này, người mẹ đã nở nụ cười đầy ái ngại với 2 bố con đang ngồi ở bàn ăn. Và cũng chính khoảnh khắc này, 2 bố con quyết định đáp trả lại người mẹ những nụ cười tươi rói, khiến không khí gia đình giữ được sự vui tươi. Thậm chí, nhờ tình huống bất ngờ này mà gia đình cũng có những tràng cười bất ngờ.

Thế mới thấy, trong những tình huống trớ trêu, chỉ cần mọi người nở nụ cười thật tươi thì mọi sự việc sẽ trở nên tích cực và dễ giải quyết hơn.

Đoạn clip ngắn ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình tỏ ra vô cùng thích thú trước cách ứng xử, đối đãi của các thành viên trong gia đình này với nhau.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Đúng là trong những tình huống thế này, chỉ cần nở nụ cười thật tươi là ta đã chiến thắng"

"Ông chồng và các con tinh ý quá, thế này thì gia đình lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thôi"

"Đúng là trong mọi chuyện, quan trọng nhất vẫn là thái độ của ta dành cho nó. Mình nghĩ tích cực thì kiểu gì cũng tích cực, mình tiêu cực thì kéo theo mọi thứ tiêu cực thôi. Yêu gia đình này quá, trớ trêu như thế nhưng vẫn nhìn nhau cười rất vui".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn