Phù phép “sổ đỏ” mất giá trị rồi lừa đảo hơn 17 tỷ đồng để chơi game

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 15/7 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Võ Hoàn Thiện (SN 1996, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), viên chức Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Đông Hòa.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Võ Hoàn Thiện là đối tượng nghiện game online, nhưng không có tiền mua vật phẩm ảo trong game, nên mới lấy "sổ đỏ" của gia đình, lập thủ tục thế chấp vay tín dụng tại ngân hàng 2 tỷ đồng để… đầu tư chơi game.

Đối tượng Võ Hoàn Thiện sau khi bị khởi tố, tạm giam về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đến đầu tháng 1/2025 Thiện hết tiền đầu tư vào game, nên lợi dụng nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đại tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Đông Hòa, Thiện lén lút cất giấu một số “sổ đỏ” đã được thu hồi từ người dân rồi xóa dấu “đã thu hồi” hoặc dán lại lỗ bấm thu hồi.

Tiếp đó, Thiện tự in thông tin biến động trên những “sổ đỏ” không còn giá trị với nội dung chuyển nhượng đất đai từ người đứng tên trong sổ sang cha ruột của Thiện để tặng tài sản đó cho Thiện. Táo bạo hơn nữa là Thiện không chỉ giả mạo chữ ký của Phó Giám đốc Chi nhánh khu vực Đông Hòa trên các “sổ đỏ” nêu trên, rồi tìm cách lừa dối nhân viên văn thư đóng dấu chi nhánh, mà còn qua mặt văn phòng công chứng, nhân viên tín dụng ngân hàng, bộ phận đăng ký giao dịch đảm bảo để vay 15 tỷ đồng từ 4 ngân hàng và hơn 2 tỷ đồng của người dân.

Với chiêu trò nêu trên, Võ Hoàn Thiện đã phù phép biến hóa 14 “sổ đỏ” mất giá trị thành "sổ đỏ" có thông tin biến động mới với chữ ký giả, con dấu thật, rồi lấy đó để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng bằng thủ đoạn thế chấp, chuyển nhượng đất đai. Toàn bộ số tiền lừa được, Thiện ném hết vào các cuộc chơi game online.

Khi hành vi lừa đảo bị lộ, Thiện đã đến Công an phường Hòa Hiệp đầu thú. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Thiện về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 4, điều 174 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân