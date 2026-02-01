Công an xã Anh Sơn: Tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Công an xã trao tặng nhiều phần quà đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, Công an xã cùng nhà đồng hành nhận đỡ đầu 03 cháu đều trú tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Cháu Tô Thị Vui, sinh năm 2016, trú tại thôn Đức Sơn 4; cháu Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2016, trú tại thôn Kim Nhan 1; cháu Lương Văn Hào, sinh năm 2023, trú tại thôn Phúc Sơn 1 với mức hỗ trợ 12 tháng năm 2026 với mức 500.000 đồng/cháu/tháng. Đồng thời trao quà Tết Nguyên đán trị giá 1.000.000 đồng/cháu kèm quà tặng từ Công ty Xưởng Gừng An Khương tài trợ.

Ngoài ra, hỗ trợ cháu Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 2020, trú tại thôn Thạch Sơn 4, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 3.000.000 đồng tiền mặt và quà tặng để kịp thời sẻ chia, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn