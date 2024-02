MC Khánh Vy tiết lộ 3 điều mẹ dạy cực nghiêm khắc, 'càng lớn càng thấm'

MC Khánh Vy chia sẻ đoạn clip ghi lại đúc kết của cô về những lời mẹ dạy. Theo đó, nữ MC được mẹ rèn giũa bằng 3 lời dạy đầy ý nghĩa.

Khánh Vy cho hay: "Ba điều mẹ dạy càng lớn càng "thấm". Điều đầu tiên: Hạn chế uống "nước đường". "Nước đường" ở đây là những lời khen, tiếng khen. Mẹ luôn là nhà phê bình kỹ tính nhất, luôn "kéo chân tôi chạm đất".

Trước đây tôi cũng hơi buồn khi bị mẹ chê, nhưng càng lớn càng hiểu đây là cách mẹ dạy để tôi không ngủ quên trên chiến thắng và dễ dàng tiếp nhận những lời khen chê, góp ý. Người chê mình mà chê đúng chính là thầy mình".

Khánh Vy chia sẻ 3 điều được mẹ rèn giũa nghiêm khắc từ nhỏ.

Điều thứ 2 nữ MC được mẹ dạy một cách nghiêm ngặt chính là: "Lời chào là tối quan trọng. Chào hỏi khi mình tới và khi rời nơi nào đó để thể hiện sự tôn trọng đối với người hiện diện.

Lời chào cởi mở và nụ cười niềm nở là những điều đơn giản nhất chúng ta có thể làm cho những người xung quanh.

Nuôi dưỡng sự hào phóng trong lời cảm ơn và nụ cười cũng là một hình thức tu dưỡng bản thân, xởi lởi trời cho mà".

Khánh Vy cũng rất tâm đắc với điều thứ 3 được mẹ dạy: "Nấu ăn và làm việc nhà là điều cần thiết. Ngày bé mẹ luôn giao việc cho tôi, tôi có chút hậm hực vì "đang tuổi ăn tuổi lớn".

Nhưng bây giờ, tự chăm sóc cho bản thân và chăm sóc được cho người khác là nhờ mẹ chỉ dạy từ hồi bé. Có thể không nấu ăn giỏi nhất nhưng ít ra là phải biết làm.

Món tủ tôi được mẹ dạy cho từ ngày bé chính là nem rán, ở Nghệ An gọi là chả cuốn. Nem cuốn rán lên chấm với nước mắm vừa ngon, vừa "đưa cơm" phải biết".

Khánh Vy nổi tiếng với vai trò MC chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Chia sẻ của Khánh Vy tuy khá ngắn gọn, xúc tích nhưng lại nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Chỉ trong 3 điều ngắn gọn, mẹ của nữ MC đã dạy cô từ cách ứng xử với bản thân cho tới cách hòa nhập, giao tiếp trong xã hội.

Khánh Vy sinh năm 1999, cô được biết tới với vai trò MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nữ MC còn được nhiều người ngưỡng mộ với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng".

Không chỉ có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh đáng nể, Khánh Vy còn tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Năm 2023, Khánh Vy trúng tuyển học bổng toàn phần thạc sĩ của chính phủ Anh.

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ, Khánh Vy luôn khẳng định ngoài sự nỗ lực của bản thân, cô còn nhận được sự giáo dục nghiêm túc, khoa học từ gia đình.

