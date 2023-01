MC Khánh Vy chia sẻ những điều học được trong năm qua

MC Đường lên đỉnh Olympia Khánh Vy cũng liệt kê những việc có thể làm từ năm cũ sang năm mới để luôn thu hút niềm vui, hạnh phúc và may mắn: 1. Dọn dẹp phòng/ nhà: Tidy your room and your house 2. Nghe Podcast: Listen to Podcast 3. Dành nhiều thời gian ra ngoài hơn: Spend time outdoors 4. Luôn luôn dọn giường: Always make your bed 5. Đọc nhiều sách hơn: Read more books 6. Uống nhiều nước hơn: Drink more water 7. Nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn: Cook at home more often 8. Làm việc hướng tới mục tiêu: Work towards your goals 9. Tiết kiệm tiền: Save money 10. Vận động cơ thể mỗi ngày: Move your body everyday 11. Giới hạn thời gian cho mạng xã hội: Have time limits on social media 12. Đối đãi với bản thân và người khác bằng sự tử tế: Treat yourself and others with kindness