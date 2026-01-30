Mazda CX-90 nhận cọc, giá dự kiến 'khó' dưới 2,5 tỷ đồng

Mazda Việt Nam vừa thông báo nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ lớn CX-90 từ cuối tháng một. Như vậy, nhiều khả năng vào khoảng quý II, mẫu xe sẽ sớm được ra mắt chính thức và giao đến tay người dùng.

Trao đổi với phóng viên, nhân viên tư vấn tại đại lý cho biết hiện vẫn chưa có thêm thông tin về thời gian giao hàng của CX-90. Tuy nhiên với cấu hình động cơ cũng như công nghệ plug-in hybrid, người này dự đoán giá của mẫu SUV full-size dự kiến trên 2,5 tỷ đồng .

Mazda CX-90 đã sớm được Thaco mang về trưng bày tại đại lý flagship đầu tiên của hãng ở TP.HCM từ cuối năm 2025.

Đây là mẫu SUV đầu bảng, thường được hãng xe Nhật phân phối tại các thị trường châu Âu hay Mỹ. Phong cách thiết kế KODO quen thuộc của Mazda vẫn được giữ nguyên trên CX-90, sang trọng hơn với nhiều chi tiết mạ chrome từ ngoài vào trong.

Bên trong cabin, chiếc xe có phong cách thiết kế gần như không nhiều khác biệt với CX-8 hiện hành tại Việt Nam. Thậm chí, màn hình giải trí trung tâm của CX-90 còn bé hơn chiếc CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, điểm nhấn của mẫu xe nằm ở sức mạnh động cơ.

Là một mẫu SUV full-size được trang bị động cơ PHEV, giá của Mazda CX-90 khó "rẻ". Ảnh: Đan Thanh.

Mazda trang bị cho CX-90 động cơ PHEV kết hợp giữa máy xăng 2.5L và motor điện, tổng công suất khoảng 323 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm, xe có thể chạy tối đa 42 km hoàn toàn bằng điện.

Mẫu xe còn có thêm một tùy chọn tăng áp e-Skyactiv G 3.3L dạng mild-hybrid, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Với công nghệ PHEV cùng khối động cơ 3.3L Turbo hoặc PHEV 2.5L cùng xuất xứ dự kiến từ Nhật Bản hoặc châu Âu, giá bán của Mazda CX-90 khó có thể thấp hơn 2 tỷ đồng.

Các đại diện cùng phân khúc với mẫu xe này thực chất đều có giá tiệm cận mức 2 tỷ dù động cơ yếu hơn, ví dụ Volkswagen Teramont (1,998 tỷ) hay Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ), Ford Explorer (2,099 tỷ đồng).

