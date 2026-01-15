Mazda CX-5 2026 nâng cấp toàn diện, chỉ từ 788 triệu đồng

Mazda CX-5 2026 thế hệ thứ ba ra mắt từ tháng 7/2025, tuy nhiên đến nay mới được hãng công bố giá tại thị trường Mỹ. Theo đó, giá khởi điểm của mẫu xe Nhật này tại Mỹ là từ 29.990 USD (khoảng 788 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng).
So với đời cũ, giá bán của CX-5 2026 đã tăng khoảng 940 USD (xấp xỉ 24,7 triệu đồng), đồng thời nhỉnh hơn khoảng 90 USD (khoảng 2,37 triệu đồng) so với mẫu CX-50 cùng cỡ. Hãng Mazda chưa công bố đầy đủ danh sách tùy chọn cho CX-5 2026, song màu sơn cao cấp sẽ có tính phí riêng.
Các màu như Aero Gray, Polymetal Gray, Rhodium White, Soul Red Crystal và Machine Gray đều yêu cầu khách hàng chi thêm 595 USD (khoảng 15,6 triệu đồng). Dù tăng nhẹ, mức giá của Mazda CX-5 2026 vẫn khá cạnh tranh khi so với các đối thủ cùng phân khúc tại Mỹ.
Tại thị trường Mỹ, CX-5 2026 mở đầu với bản tiêu chuẩn 2.5 S. Mazda không công bố quá nhiều chi tiết, nhưng mẫu crossover này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED và bộ mâm 17 inch. Đáng chú ý, CX-5 thế hệ mới dài hơn thế hệ trước 114 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 76 mm, hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn.
Bên trong khoang lái, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch tích hợp Google built-in. Hệ thống này vẫn hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay nhưng kết nối theo dạng có dây.
Trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm vô lăng bọc da, điều hòa tự động hai vùng độc lập và hệ thống âm thanh 8 loa. Dù là phiên bản khởi điểm, CX-5 2.5 S vẫn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý như nhận diện biển báo giao thông, ga tự động thích ứng Mazda Radar Cruise Control kèm hỗ trợ giới hạn tốc độ...
Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau có phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Ngoài ra còn có phanh hỗ trợ thông minh, cảnh báo an toàn khi mở cửa xe, camera lùi với vạch đánh lái động và tính năng hỗ trợ căn chỉnh móc kéo.
Bản CX-5 2.5 S Preferred được bổ sung giá nóc, mâm 19 inch, cốp điện và sưởi kính gạt mưa. Nội thất xe có ghế lái chỉnh điện 10 hướng, vô-lăng sưởi, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và thiết bị mở cửa garage từ xa.
Ở vị trí cao nhất là CX-5 2.5 S Premium Plus, xe được trang bị cốp điện rảnh tay, hệ thống đèn pha thích ứng, màn hình giải trí lớn 15,6 inch, lẫy chuyển số và hệ thống cá nhân hóa người lái. Đặc biệt, xe sở hữu tính năng hỗ trợ chuyển làn tự động khi bật xi-nhan, kết hợp với kiểm soát hành trình thích ứng và giữ làn đường. Ngoài ra, còn có hệ thống giám sát người lái, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và camera quan sát 360 độ.
Toàn bộ các phiên bản CX-5 2026 đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, 4 xi-lanh, công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn.Mazda xác nhận sẽ bổ sung tùy chọn động cơ hybrid cho CX-5 vào năm 2027, sử dụng nền tảng động cơ mới SkyActiv-Z.
