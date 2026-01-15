Mazda CX-5 2026 nâng cấp toàn diện, chỉ từ 788 triệu đồng

Tại thị trường Mỹ, CX-5 2026 mở đầu với bản tiêu chuẩn 2.5 S. Mazda không công bố quá nhiều chi tiết, nhưng mẫu crossover này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED và bộ mâm 17 inch. Đáng chú ý, CX-5 thế hệ mới dài hơn thế hệ trước 114 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 76 mm, hứa hẹn mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn.