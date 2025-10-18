Mazda concept 2025 được hé lộ với thiết kế bốn cửa

Mazda hé lộ concept bốn cửa mới với thiết kế hiện đại

Mazda vừa tung hình ảnh hé lộ mẫu concept hoàn toàn mới, được dự kiến ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Không giống những mẫu coupe thể thao trước đây, concept lần này là một mẫu xe bốn cửa mang phong cách lai giữa sedan và coupe, thể hiện tầm nhìn mới của Mazda về thiết kế và công nghệ trong tương lai.

Trong bức ảnh teaser, mẫu concept cho thấy những đường nét đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Kodo -linh hồn của sự chuyển động, nhưng được nâng cấp với phong cách hiện đại hơn. Xe có mui dốc về phía sau khá mượt mà, cửa không viền khung, thân xe liền mạch và vai xe nổi bật, mang đến cảm giác thanh thoát, thể thao.

Các chi tiết như gương chiếu hậu dạng camera, đèn hậu mảnh LED và tỷ lệ thân xe cân đối gợi ý rằng đây có thể là một mẫu sedan fastback chạy điện hoặc hybrid, thay vì coupe hai cửa truyền thống.

Mazda không tiết lộ nhiều thông tin kỹ thuật, nhưng cho biết concept này sẽ “thể hiện định hướng thiết kế tương lai của hãng, đồng thời phản ánh triết lý kết nối giữa người và xe".

Đại diện cho tầm nhìn mới của Mazda trong kỷ nguyên điện hóa

Theo hãng xe Nhật Bản, mẫu concept mới sẽ được giới thiệu cùng loạt xe khác tại Japan Mobility Show, trong đó có CX-5 phiên bản châu Âu. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của Mazda năm nay chính là concept Vision mới - được xem là sự kết hợp giữa hiệu suất, tính thẩm mỹ và công nghệ sạch. Mazda sẽ giới thiệu công nghệ thu giữ CO₂ độc quyền cùng với nhiên liệu trung tính carbon có nguồn gốc từ tảo, được phát triển để giảm khí thải và hỗ trợ di chuyển sạch hơn.

Giới quan sát cho rằng mẫu concept này có thể là tiền đề cho một dòng sedan điện hoặc hybrid mới, nối tiếp tinh thần của Mazda Vision Coupe 2017, nhưng mang thiết kế thực tế hơn, hướng tới sản xuất thương mại. Mazda cũng đặt mục tiêu mở rộng danh mục xe điện vào cuối thập kỷ này, và mẫu concept này có thể đóng vai trò định hình ngôn ngữ thiết kế cho các dòng xe điện sắp tới của hãng.

Chúng ta sẽ phải đợi đến ngày 29/10 để biết thêm thông tin, khi Mazda tổ chức họp báo vào ngày dành cho giới truyền thông tại Triển lãm ô tô Nhật Bản 2025.

Tác giả: CTV Minh Thuý

Nguồn tin: vov.vn