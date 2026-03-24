Máy bay quân sự Colombia gặp nạn, ít nhất 34 người thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia, ông Pedro Sanchez, thông báo trên mạng xã hội X rằng vụ tai nạn bi thảm xảy ra tại Puerto Leguizamo, một địa phương hẻo lánh thuộc bang Putumayo, giáp ranh với Peru và Ecuador, Reuters đưa tin.

Thị trưởng thị trấn Puerto Leguizamo, ông Luis Emilio Bustos, xác nhận số người thiệt mạng hiện đã lên tới 34. Trong khi đó, Thống đốc bang Putumayo, ông Jhon Gabriel Molina, cho biết 21 nạn nhân trong số này vẫn chưa được nhận dạng.

Các sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ cứu hộ tại hiện trường rơi máy bay. Ảnh La Voz de Amazonia/Reuters.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez, chiếc máy bay gặp nạn là vận tải cơ Hercules C-130 do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất. Tai nạn xảy ra khi máy bay vừa cất cánh từ Puerto Leguizamo – khu vực giáp biên giới với Peru.

Máy bay đã rơi xuống đất chỉ cách điểm cất cánh khoảng 1,5 km. Sau cú va chạm, đám cháy bùng phát trên máy bay đã kích hoạt số đạn dược được chở theo, gây nổ và làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Bộ trưởng Sanchez cho biết hiện không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công bởi các lực lượng vũ trang bất hợp pháp. Trước chuyến bay, máy bay được xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật khai thác và tổ bay có đầy đủ năng lực.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được làm rõ.

Colombia bắt đầu đưa vào sử dụng dòng máy bay vận tải quân sự C-130 từ cuối những năm 1960 và gần đây đã tiến hành hiện đại hóa một số máy bay cũ bằng các phiên bản mới hơn do Mỹ cung cấp.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một máy bay C-130 Hercules khác của Không quân Bolivia rơi tại thành phố El Alto, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân