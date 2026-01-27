Máy bay phản lực tư nhân rơi khi cất cánh tại Mỹ, 7 người thiệt mạng

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh deccanherald/X/reidlangston

Theo FAA, vụ tai nạn xảy ra vào tối 25/1 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay phản lực hai động cơ Bombardier Challenger 600 chuẩn bị rời đường băng tại sân bay quốc tế Bangor. Ngay sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống khu vực lân cận sân bay.

Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi với tuyết rơi dày và tầm nhìn hạn chế, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hậu quả vụ tai nạn khiến 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong khi 1 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. FAA cho biết NTSB sẽ phụ trách toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu, phân tích hiện trường cũng như hộp đen của máy bay. Trong khi đó, hãng chế tạo Bombardier chưa đưa ra bình luận chính thức.

Do ảnh hưởng của vụ việc, sân bay quốc tế Bangor đã phải đóng cửa tạm thời để phục vụ công tác điều tra và dọn dẹp hiện trường. Nhà chức trách chưa công bố thời điểm cụ thể sân bay có thể hoạt động trở lại.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh, cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ các yếu tố kỹ thuật, điều kiện thời tiết cũng như quy trình cất cánh, nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới thảm kịch hàng không nghiêm trọng này.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân