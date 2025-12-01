2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam, lý do thật cay mắt

Mới đây, một khoảnh khắc như vậy tiếp tục gây chú ý: hai du khách nước ngoài đã ôm nhau khóc trên chuyến bay rời khỏi Việt Nam. Đoạn video do chính họ đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng bởi cảm xúc rõ rệt và chân thật. Nhiều người xem không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng vì chưa rõ chuyện gì đã khiến họ bật khóc ngay trên máy bay như vậy.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khi đọc dòng chia sẻ đi kèm, người xem mới hiểu trọn vẹn câu chuyện. Bằng tiếng Anh, họ viết: "Một lời tạm biệt thật khó khăn với nơi mà chúng tôi đã yêu và gọi là nhà trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của năm nay. Chúng tôi không thể chờ đến ngày quay trở lại và sống ở Đà Nẵng một lần nữa."

Theo chia sẻ, lý do của khoảnh khắc xúc động này xuất phát từ việc một trong hai người phải chuyển đến Úc để học trong năm tới, buộc họ tạm rời khỏi Việt Nam - nơi họ đã gắn bó, làm việc và tận hưởng cuộc sống suốt nhiều tháng qua. Dù vậy, cả hai đều khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian không xa.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều cư dân mạng quốc tế đồng cảm sâu sắc. Không ít người từng sống tại Việt Nam đã để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm của mình:

- "Tôi hiểu cảm giác này. Sống ở Việt Nam thật sự rất khác - rất dễ thương, nhẹ nhàng và khiến mình muốn ở lại mãi."

- "Đà Nẵng là nơi tôi nhớ nhất. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon và cuộc sống bình yên khó tả."

- "Tôi rời Việt Nam năm ngoái và đến giờ vẫn nhớ những ngày chạy xe dọc bãi biển."

Câu chuyện của hai du khách càng cho thấy một điều mà nhiều người nước ngoài từng nhắc đến: Việt Nam có sức hút rất riêng, không ồn ào nhưng len lỏi vào cuộc sống hằng ngày - từ ly cà phê sữa đá buổi sáng, tiếng rao quen thuộc ngoài phố, những hàng quán mở đến khuya, cho đến con người giản dị nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Mới đây, theo báo Lào Cai, Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố 25 điểm đến quốc tế lý tưởng nhất cho du khách độc hành. Trong danh sách, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5, được đánh giá là điểm đến giàu tính phiêu lưu, đa dạng trải nghiệm nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan kỳ vĩ, văn hóa bản địa cuốn hút và mức độ an toàn cao cho người thích đi một mình.

Danh sách được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Mức độ an toàn, khả năng di chuyển, sự thân thiện của người dân địa phương và trải nghiệm văn hóa - thiên nhiên độc đáo. Travel + Leisure cho rằng, du lịch độc hành mang đến những lợi ích mà hành trình theo nhóm khó sánh kịp, ví dụ như: Tự do làm điều mình thích, cơ hội lắng nghe bản thân, mở rộng kết nối và khám phá văn hóa theo cách sâu sắc hơn.

Đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế lý tưởng nhất cho du khách độc hành là Thái Lan, theo sau là Albania, Costa Rica và Đức. Dù không đứng ở vị trí cao nhất, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hiếm có về sự cân bằng, bao gồm: Giá cả hợp lý, trải nghiệm phong phú, an toàn tốt và hệ thống giao thông kết nối ngày càng thuận tiện. “Việt Nam mang đến những cuộc phiêu lưu bất tận và món ăn đủ sức đánh thức mọi giác quan” - tạp chí nhận định.

Trong số các trải nghiệm nổi bật tại Việt Nam, Travel + Leisure nhắc đến tour thám hiểm Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - như biểu tượng của tinh thần phiêu lưu khám phá tại Việt Nam. Hành trình nhiều ngày băng qua rừng rậm, những khối thạch nhũ khổng lồ và các hố sụt kỳ vĩ cho phép du khách độc hành thử thách giới hạn của bản thân giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Nếu muốn khám phá Việt Nam theo đường thủy, du khách có thể xuất phát từ vịnh Hạ Long, xuôi về Bái Tử Long - vùng biển yên bình, ít đông đúc nhưng sở hữu mặt nước xanh như ngọc cùng cảnh quan được xem là đẹp bậc nhất thế giới. Không gian tĩnh lặng này đặc biệt phù hợp cho khách du lịch độc hành muốn tận hưởng hành trình chậm rãi và trọn vẹn.

Đến Hội An vào đêm rằm, du khách sẽ bắt gặp hàng trăm đèn hoa đăng trôi trên dòng Thu Bồn, thắp sáng phố cổ bằng sắc màu lung linh. Travel + Leisure mô tả đây là khoảnh khắc “gây choáng ngợp”, mang đến những phút giây tĩnh lặng nhưng vẫn đong đầy cảm xúc cho người đi một mình.

Với khách du lịch độc hành, TP.HCM là điểm dừng chân vừa năng động, vừa dễ tiếp cận. Tại chợ Bến Thành - một trong những công trình lâu đời nhất thành phố - du khách có thể thưởng thức bánh xèo giòn rụm, tô phở nghi ngút khói, hoặc tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi.

Ở phía Bắc, Thủ đô Hà Nội mang đến bức tranh đối lập với TP.HCM với sự cổ kính, giàu chiều sâu văn hóa. Từ các công trình lịch sử, bảo tàng tới hồ Hoàn Kiếm - nơi nhịp sống chậm lại với những vòng dạo bộ thư thả - Thủ đô tạo cảm giác an yên cho du khách độc hành muốn “đi lạc có chủ đích”.

Tác giả: Mỹ Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn