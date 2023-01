Máy bay cất cánh 'bỏ quên' 55 hành khách bơ vơ trên đường băng

Hôm 9/1 (giờ địa phương) một sự việc hy hữu đã xảy ra tại sân bay Bangalore, Ấn Độ khi một chuyến bay G8 116 của hãng hàng không First Airways đã cất cánh mà bỏ quên 55 hành khách bơ vơ giữa sân bay.

Sự việc đã khiến tất cả hành khách bức xúc vì bị nhỡ chuyến và gây xôn xao mạng xã hội ngay sau đó.

Mới đây, Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ đã yêu cầu hãng Go First giải trình vụ việc hơn 50 hành khách bị bỏ quên trong xe buýt trên đường bay ở Bangalore, trong khi máy bay vẫn cất cánh tới Delhi.

Theo NDTV, nguyên nhân là có nhầm lẫn trong lúc trao đổi thông tin giữa phi hành đoàn và nhân viên kiểm soát mặt đất. Dù những hành khách này đã có thẻ lên máy bay và thẻ hành lý, nhưng khi họ vẫn chưa kịp vào chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh tới Delhi theo lịch trình.

Lên tiếng về vụ việc, phía hãng Go First xác nhận đang tiến hành điều tra sự cố. Người phát ngôn cho hay, sau khi bị nhỡ chuyến, 53 hành khách đã lên chuyến bay của một hãng hàng không khác và tới Delhi muộn hơn 4 tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu. Hai người khác chọn cách lấy lại tiền vé.

Hiện vụ việc vẫn đang khiến dư luận Ấn Độ xôn xao về sơ xuất thiếu chuyên nghiệp trên.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn