Bênh mẹ, con s.á.t h.ạ.i cha

Ngày 22/3, Thía bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về tội Giết người.

Đoàn Thanh Thía tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, tối 17/3, ông Đoàn Văn Lắm (67 tuổi, cha Thía) đang nghe điện thoại thì người vợ cằn nhằn, đề nghị cúp máy. Bực tức, ông Lắm cầm dao dọa đâm bà.

Nghe mẹ kêu cứu, Thía chạy vào can ngăn. Trong lúc xô xát, anh ta dùng quạt điện (loại quạt đứng) đánh nhiều cái khiến ông Lắm bị thương nặng, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thía đến công an đầu thú.

Tác giả: Ngọc Tài - Phước Thanh

