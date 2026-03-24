Lòng vị tha của người em dâu trong vụ án anh sát hại em ruột

Vụ án đau lòng

Sau hơn 9 tháng tạm giam, ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hữu Tường, SN 1964, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Phan Hữu T., SN 1969, em trai bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 8/2020, Phan Hữu Tường sống ly thân với vợ và đến sinh sống cùng chị gái không lập gia đình, ở sát nhà ông T. Trong cuộc sống hàng ngày, ông T. thường xuyên uống rượu, khi say hay chửi mắng vợ, con và hàng xóm. Đã nhiều lần ông T. chửi bới, xúc phạm Tường, nhưng người anh không chấp nhặt em.

Đến sáng 11/6/2025, khi Tường đang ngồi ở hiên nhà bếp để thái mướp đắng chuẩn bị nấu ăn thì ông T. đứng ở trên thềm nhà chửi ăn bám. Tường đáp lại rằng mình không lấy gì của chị gái và nói em "đừng có hỗn". Người em cũng đáp trả lại "loại mi chết rấp đi".

Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Không kiềm chế được bản thân, ông T. đã nhặt 1 nửa viên gạch ném qua khung sắt ngăn cách giữa hai nhà nhưng không trúng anh trai. Hai bên tiếp tục cãi nhau thì ông T. tiếp tục nhặt viên gạch ném về phía Tường.

Bức xúc trước thái độ của em trai, Tường lấy thanh sắt, một đầu nhọn đứng bên nhà chị gái ném sang trúng vào vùng cổ ông T. Nạn nhân ngã xuống nền nhà, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi biết em trai qua đời, Nguyễn Hữu Tường đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lòng vị tha của người em dâu

Đứng trước phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tỏ thái độ hối lỗi. Bị cáo trình bày trước đó dù em trai hay uống rượu, chửi bới nhưng bị cáo không chấp nhặt.

Theo bị cáo, trong cuộc sống hàng ngày, giữa họ có mối quan hệ tốt. Nhưng vì hôm đó, do bực tức việc em trai có những lời nói và hành vi quá đáng nên bị cáo đã không làm chủ được hành vi.

"Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Bị cáo không cố tình tước đoạt mạng sống của em trai. Bị cáo cảm thấy rất hối hận suốt thời gian qua. Chỉ vì hành động thiếu kiềm chế của mình mà khiến em trai mất mạng, bản thân bị cáo vướng vào vòng lao lý. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến em dâu và người thân trong gia đình. Hiện tại, bị cáo nay tuổi đã cao, hay đau yếu bệnh tật xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình", bị cáo Tường trình bày.

Vợ của bị hại đến tham dự tòa không yêu cầu bị cáo bồi thường gì. Người này cũng xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo. "Tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho anh chồng. Sự việc xảy ra không ai mong muốn cả. Mất chồng là nỗi đau quá lớn đối với tôi và các con. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cho anh Tường có cơ hội sửa sai. Bởi bình thường anh ấy cũng là người hiền lành, thương em. Tôi cũng mong muốn giữ hòa khí giữa 2 gia đình. Thương nhất vẫn là người chị gái ở với anh Tường nay cũng bị ung thư. Hy vọng anh Tường cải tạo tốt để về chăm sóc và động viên chị chiến đấu với bệnh tật", chị N.T.H., vợ của ông T. cho biết.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ đã đầu thú, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn, đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, phía đại diện hợp pháp cũng xin giảm nhẹ hình phạt,…

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Tường 6 năm tù về tội Giết người. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Tường tước đi mạng sống của em trai, bản thân phải đối mặt với bản án tù tội, để lại nỗi đau lớn cho người thân.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn